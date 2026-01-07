Відео
Головна Фінанси Долар грає поза сценарієм — що відбувається з курсом в обмінниках

Долар грає поза сценарієм — що відбувається з курсом в обмінниках

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 15:50
Курс долара наробив галасу — що відбувається в обмінниках та чи вийде вигідно купити валюту
Долари в руках. Фото: Pexels

Нацбанк продовжує підвищувати курс долара щодо гривні. У середу, 7 січня, регулятор встановив його на рівні 42,5634 грн/дол., що на 14 копійок більше попереднього. В банках долар подорожчав на 15 копійок — курс становить 42,845 грн/дол. у продажу та 42,35 грн/дол. у купівлі. 

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом продають та купують долари в обмінниках.

Читайте також:

Курс долара в обмінних пунктах України

Зазвичай ближче до другої декади місяця, особливо в середині тижня, курс долара найбільш стабільний. Проте американська валюта порушила звичний сценарій.

У середу, 7 січня, долар зранку поводився досить спокійно, як свідчать дані порталу "Мінфін". Курс продажу становив 42,85 грн/дол., а купівлі 42,66 грн/дол.

Проте ближче до обіду валюта знову різко кинулася у бік здорожчання. І вже о 13:00 середній курс в обмінниках зріс до таких показників:

  • продаж — 42,95 грн/дол.;
  • купівля — 42,80 грн/дол.
Курс валют
Курс долара в обмінниках 7 січня 2026 року. Фото: скриншот

Варто зазначити, що таку тенденцію долар демонструє вже кілька днів поспіль. Ще першого січня купити валюту можна було по 42,36 грн/дол., а продати по 42,20 грн/дол.

Чому долар дорожчає й чого чекати далі

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що, на його думку, зміцнюватися гривня щодо долара точно не буде, враховуючи закладений у держбюджеті-2026 середньорічний курс 45,7 грн/дол.

"Такий рух — від 42,10 грн/дол. у межах 10-15 копійок — буде відбуватися у січні. Я не можу сказати, що трапляться якісь надзвичайні події, які призведуть до стрімкої девальвації національної валюти, однак повільний темп залишиться", — говорить експерт.

Водночас він вважає, що помірна стабільність буде втримувати позиції завдяки валютним інтервенціям Національного банку. Це так зване регулювання попиту і пропозиції: коли баланс відсутній, НБУ продає валюту з золотовалютних резервів або купує в учасників ринку, аби стримати зростання курсу.

Раніше ми розповідали, чому інвестори швидко переорієнтувалися на американську валюту, скуповуючи її як захисний актив.

Також дізнавайтеся, що буде з курсом євро у 2026 році.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
