Доллар будут выдавать на особых условиях: Ощадбанк объявил об акции

Доллары в руках, вывеска "Ощадбанка". Фото: Magnific, Новини.LIVE / Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинцы получили возможность выгоднее приобрести иностранную валюту в Ощадбанке. 8 июля в приложении "Мобильный Ощад" действует специальное предложение, позволяющее купить валюту онлайн, а затем без комиссии получить её наличными в отделении банка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ощадбанк.

Как воспользоваться предложением

Для участия в акции нужно всего несколько простых шагов. Если у вас еще нет валютной карты, ее можно открыть онлайн без посещения банка.

После этого валюту можно покупать как за собственные средства, так и за счет кредитного лимита по кредитной карте Ощадбанка. Для таких операций предусмотрен льготный период до 62 дней, что может быть удобно для тех, кто планирует покупки заранее.

Без комиссии при получении наличных

Одним из главных преимуществ предложения является возможность бесплатно снять приобретённую валюту. Для этого достаточно обратиться в кассу любого отделения Ощадбанка — дополнительная комиссия за выдачу средств не взимается.

В то же время действует установленный лимит: в течение календарного месяца можно приобрести валюту на сумму до 50 тысяч гривен.

Где купить валюту

Операция осуществляется непосредственно в приложении "Мобильный Ощад". Для этого нужно открыть раздел "Платежи", после чего перейти в меню "Обмен валют" и оформить покупку.

В банке также отмечают, что курс иностранной валюты может меняться в течение дня, поэтому окончательная сумма будет зависеть от момента проведения операции.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ощадбанке клиентам рекомендуют внимательно проверять реквизиты перед подтверждением перевода. Если средства уже успешно зачислены на другую карту или счет, отменить такую операцию невозможно, ведь все платежи обрабатываются автоматически.

Также Новини.LIVE писали о новой акции от Ощадбанка. В частности, до конца июля 2026 года госбанк начисляет кэшбэк до 500 грн за пополнение карт через терминалы EasyPay, а новые пользователи пенсионных карт Mastercard могут получить дополнительные бонусы за участие в специальных акциях.