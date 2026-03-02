Повышение цен на коммуналку — в Раде объяснили, какие тарифы могут подорожать

Тарифы на коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Верховная Рада пока не планирует пересматривать тарифы на свет, газ и тепло. Решение по ценам на водоснабжение принимают органы местного самоуправления.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в рамках круглого стола "Энергетическая устойчивость левого берега Киева: вызовы и решения перед следующим отопительным сезоном".

Реклама

Читайте также:

"Если киевская городская власть вместе с Киевводоканалом примет решение поднять тариф на водоснабжение и водоотведение холодной воды, возможно, это произойдет. Но это задача и вопрос к киевской городской власти", — отметил он.

Относительно тарифов на электроэнергию, тепло и газ, напомнил чиновник, в стране действует законодательный запрет на их повышение.

По словам Жупанина, министр энергетики Денис Шмыгаль на комитете по вопросам энергетики пообещал, что сейчас вопрос пересмотра тарифов, поднятия, уменьшения не стоит на повестке дня.

Сколько платить за коммуналку с 1 марта

На водоснабжение и водоотведение тарифы определяются органами местного самоуправления, поэтому они отличаются в зависимости от населенного пункта. В марте в отдельных общинах возможно повышение стоимости этих услуг.

Тарифы на электроэнергию в марте останутся без изменений. Базовая цена для населения составит 4,32 грн за кВт-ч и будет действовать как минимум до конца апреля 2026 года.

Повышение цены на газ также не предвидится. В марте подавляющее большинство потребителей будет платить 7,96 грн за кубометр — это касается почти всех домохозяйств, которые пользуются услугами поставщика Нафтогаз.

Ранее мы рассказывали, что в марте украинцам могут прийти двойные платежки за коммуналку. Из-за отсутствия платежек за январь эти суммы добавят к февральским начислениям.

Также узнавайте, имеет ли право управляющая компания повышать тарифы без согласия жильцов. В какие сроки и способы она должна сообщить о намерениях изменить цены на коммуналку.