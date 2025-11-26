Мошенники рассылают письма от имени Новой почты — что делать, если получили сообщение о долге

Девушка и коробки с логотипом Новой почты. Фото: Новая почта/Facebook

Некоторые украинцы могут получать письма о якобы задолженности перед Новой почтой. На самом деле рассылкой занимаются киберпреступники, чтобы похитить личные данные граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.

Подробнее о фишинговых письмах

Как отмечается в сообщении, мошенники:

копируют логотип компании;

меняют адрес отправителя;

врут о долгах и давят на людей, чтобы они открыли вложение или перешли по ссылке.

"Эти письма не имеют никакого отношения к Новой почте или любой другой компании группы NOVA", — отметили в Новой почте.

Как не попасть на крючок к мошенникам

В Государственной службе специальной связи и защиты информации ранее рассказывали, что злоумышленники часто надеются на невнимательность людей: граждане могут собственноручно раскрыть свои конфиденциальные банковские данные. Поэтому украинцы должны придерживаться следующих правил:

не надо переходить по сомнительным ссылкам из сообщений, мессенджеров или е-mail;

на сторонних сайтах опасно оставлять личные или банковские данные;

если сообщение кажется подозрительным, то его лучше удалить;

всю информацию надо проверять на официальных ресурсах: сайте, приложении.

Также можно позвонить по номеру телефона, который указан на официальном сайте.

О чем еще стоит знать

Напомним, сейчас мошенники активно пользуются тем, что украинские пенсионеры проходят идентификацию личности, чтобы сохранить за собой соцвыплаты. Так, злоумышленники представляются сотрудниками банков или ПФУ, чтобы выманить реквизиты банковских карточек украинцев. Больше всего опасность касается пожилых людей, которых легче ввести в заблуждение и отобрать деньги.

Ранее мы рассказывали, что мошенники часто прибегают к психологическим манипуляциям. Поэтому когда на вашу карту поступят деньги от незнакомого отправителя, не спешите пользоваться этими деньгами. Также мы писали о появлении новой мошеннической схемы: киберпреступники используют название программы "Зимняя поддержка" и предлагают оформить фейковые карты для получения 6 500 грн. Но настоящие выплаты осуществляются через "Дію".