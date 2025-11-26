Шахраї розсилають листи від імені Нової пошти — що робити, якщо отримали повідомлення про борг

Дівчина і коробки з логотипом Нової пошти. Фото: Нова пошта/Facebook

Деякі українці можуть отримувати листи про нібито заборгованість перед Новою поштою. Насправді розсилкою займаються кіберзлочинці, щоб викрасти особисті дані громадян.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти.

Детальніше про фішингові листи

Як зазначається у повідомленні, шахраї:

копіюють логотип компанії;

змінюють адресу відправника;

брешуть про борги та тиснуть на людей, щоб вони відкрили вкладення або перейшли за посиланням.

"Ці листи не мають жодного відношення до Нової пошти чи будь-якої іншої компанії групи NOVA", — зазначили у Новій пошті.

Як не потрапити на гачок до шахраїв

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації раніше розповідали, що зловмисники часто сподіваються на неуважність людей: громадяни можуть власноруч розкрити свої конфіденційні банківські дані. Тому українцям варто дотримуватися наступних правил:

не треба переходити за сумнівними посиланнями з повідомлень, месенджерів чи е-mail;

на сторонніх сайтах небезпечно лишати особисті чи банківські дані;

якщо повідомлення здається підозрілим, то його краще видалити;

усю інформацію треба перевіряти на офіційних ресурсах: сайті, застосунку.

Також можна зателефонувати за номером телефону, який вказаний на офіційному сайті.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, зараз шахраї активно користуються тим, що українські пенсіонери проходять ідентифікацію особи, щоб зберегти за собою соцвиплати. Натомість зловмисники представляються співробітниками банків або ПФУ, щоб виманити реквізити банківських карток українців. Найбільше небезпека стосується людей похилого віку, яких легше ввести в оману та відібрати гроші.

Раніше ми розповідали, що шахраї часто вдаються до психологічних маніпуляцій. Тож коли на вашу картку надійдуть гроші від незнайомого відправника, не поспішайте користуватися цими грошима. Також ми писали про появу нової шахрайської схеми: кіберзлочинці використовують назву програми "Зимова підтримка" та пропонують оформити фейкові картки для отримання 6 500 грн. Але справжні виплати здійснюються через "Дію".