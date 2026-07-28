Долги могут пересмотреть: для украинцев с кредитами предлагают новые правила

Долги по кредиту, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Война лишила работы, бизнеса или стабильного дохода миллионы украинцев. Для многих это означает ещё одну проблему — кредиты, которые они больше не могут выплачивать. Теперь для таких заемщиков предлагают новые правила, чтобы облегчить их финансовое бремя.

Что именно хотят изменить, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на петицию №41/010393-26эп на сайте Кабмина.

Почему предлагают пересмотреть кредиты

Автор петиции отмечает, что многие украинцы брали кредиты еще до начала полномасштабной войны, добросовестно их выплачивали, но после 24 февраля 2022 года лишились возможности это делать.

Кроме того, часть банков, в которых люди оформляли кредиты, впоследствии перешла под контроль государства. Заемщики не влияли ни на смену владельцев этих банков, ни на решение об их национализации. Поэтому государство должно предложить справедливый механизм урегулирования таких долгов, считает автор обращения.

Что именно хотят изменить

В петиции предлагается создать отдельный механизм урегулирования кредитной задолженности.

В частности, предлагается:

пересмотреть условия кредитных договоров;

учесть все уже уплаченные проценты, комиссии и платежи;

определить реальный остаток долга;

разрешить льготную реструктуризацию;

предоставить возможность выкупить право требования по кредиту по специальной процедуре.

Наибольшее внимание привлекает последнее предложение. Автор обращения считает, что если государство получило активы банка на особых условиях, то заемщикам также можно разрешить выкупить свой кредит даже за символическую сумму. Например, за 1 гривну.

Защита от коллекторов

Еще одно предложение касается деятельности коллекторов и других лиц, занимающихся взысканием долгов. Автор петиции призывает ввести дополнительную защиту украинцев от психологического давления, особенно во время войны.

Кого могут коснуться новые правила

Речь идет не обо всех должниках. Новый механизм предлагается ввести только для тех, кто:

брали кредит для развития собственного дела или создания рабочих мест;

своевременно погашал кредит до начала войны или до возникновения сложных жизненных обстоятельств;

лишился возможности погашать кредит из-за войны, потери дохода, закрытия бизнеса или проблем со здоровьем;

не совершал мошеннических действий.

Автор петиции подчеркивает, что не предлагает полностью списать все долги. Речь идет только о людях, которые честно выполняли свои обязательства, но оказались в сложной ситуации не по своей вине.

Отметим, что пока это лишь петиция в Кабинет Министров. Если она наберет необходимое количество голосов, правительство будет обязано ее рассмотреть.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как не переплатить банку. Украинцам, планирующим взять кредит, стоит выбирать кредит в зависимости от своих потребностей. Для небольших покупок и краткосрочных расходов выгоднее может быть кредитная карта благодаря льготному периоду, тогда как для крупных сумм чаще выбирают кредит наличными, хотя он обычно предполагает более высокие проценты.

Также Новини.LIVE писали, на что следует обратить внимание перед оформлением кредита. Стоит внимательно проверить не только рекламные обещания, но и реальную годовую процентную ставку, комиссии и штрафы. Также эксперты советуют сразу уточнять условия досрочного погашения, реструктуризации долга и после полного расчета обязательно получить справку о закрытии кредита.