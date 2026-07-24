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Главная Финансы Беспроцентный период или крупная сумма: как не переплатить банку за кредит

Беспроцентный период или крупная сумма: как не переплатить банку за кредит

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 17:03
Карта или наличные: какой кредит обойдется вашему кошельку дешевле
Мужчина держит телефон в руке, женщина держит банковскую карточку в руке, много наличных. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Все чаще непредвиденные расходы застают врасплох, и все чаще люди обращаются за услугами по предоставлению кредитных средств. На сегодняшний день оформление кредита проходит очень быстро и удобно. Каждый может выбрать для себя наиболее удобный вариант — наличные или карта.

Однако что из этого выбрать и какие нюансы следует учесть, рассказал финансовый портал "finance.ua", передает Новини.LIVE.

Преимущества и недостатки кредитной карты

Кредитная карта — это платежный инструмент с установленным лимитом, которым клиент может свободно распоряжаться по своему усмотрению.

Она лучше всего подходит для мелких и средних покупок. Одной из особенностей карты является то, что для ее открытия вам необязательно идти в отделение банка. Достаточно обратиться в онлайн-службу поддержки с просьбой о предоставлении кредитного лимита.

Еще одна особенность карты заключается в том, что проценты начисляются только на фактически потраченную сумму. Если не использовать средства с карты, платить банку ничего не придется.

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Преимущества использования кредитной карты:

  • льготный период длится от 30 до 92 дней. Если вернуть средства в этот срок, пользование ими будет полностью бесплатным;
  • даже в случае превышения льготного срока проценты начисляются только на израсходованный остаток, а не на весь лимит;
  • картой можно пользоваться годами без необходимости каждый раз переоформлять договор.

Минусы использования кредитной карты:

  • обычно банк устанавливает начальный лимит до 30–50 тысяч гривен. В случае просьбы предоставить сразу более высокий лимит банк может отказать;
  • при наличии негативной кредитной истории или ееотсутствии банк может установить минимальный лимит или вообще отказать в открытии кредитных средств;
  • банк имеет право уменьшить кредитный лимит по собственному усмотрению, если у него возникнут сомнения относительно финансовой благонадежности клиента.

Преимущества и недостатки кредитных средств наличными

Кредит наличными — это ссуда, при которой вся сумма выдается заемщику в кассе банка наличными на любые цели. То есть банк не будет контролировать, куда и на что вы потратили предоставленные средства.

Если клиент желает оформить кредит на покупку дорогостоящей бытовой техники, банк может оформить целевой кредит. Отличие этого кредита заключается в том, что заемщик получает не наличные, а сразу саму технику.

Обычно такие кредиты оформляются на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Плюсы наличных:

  • банки более лояльно относятся к кредитной истории, поскольку такие займы являются для них более прибыльными за счет более высоких процентов;
  • при оформлении кредита наличными можно получить суммы свыше 100–200 тысяч гривен и более, что недоступно для большинства кредитных организаций.

Минусы наличных:

  • процентная ставка обычно начинается от 50–55 % годовых;
  • проценты начинают начисляться уже со следующего дня после получения средств. Сэкономить можно только благодаря досрочному погашению.

Что лучше выбрать

Выбор зависит от конкретной финансовой потребности. Если расходы относительно невелики и вы планируете вернуть средства в течение нескольких месяцев, выбирайте карту.

Если же нужна большая сумма и прямо сейчас, в таком случае следует выбрать наличные. Но стоит искать условия с возможностью досрочного погашения, чтобы избежать дополнительных комиссий и штрафов.

Кроме того, Новини.LIVE недавно напоминали, на что следует обратить внимание перед оформлением кредита. Эксперты советуют обращать внимание на реальную процентную ставку и более внимательно читать договор перед подписанием.

Также Новини.LIVE рассказывали о случае, когда суд обязал владельца квартиры оплатить коммунальный долг в размере 44 тысяч гривен из-за отсутствия коммуникации с поставщиком услуг. Суд напомнил, что отсутствие проживающих в квартире не освобождает от обязанности оплачивать коммунальные услуги.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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