Доллары со штампом — можно ли обменять в Украине

Доллары со штампом — правила обмена в 2025 году
Некоторые украинцы, которые хранят сбережения в американских долларах, могут обнаружить купюры со штампами. Такие деньги, как правило, появляются у людей совершенно случайно, ведь иногда даже в банках продают доллары с небольшими отметками.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, принимают ли на обмен в Украине доллары со штампами.
Штампы на долларах - подлежат ли деньги обмену
В Национальном банке Украины отмечают, что в пунктах обмена и банках должны принимать банкноты с надписями и штампами. Это при условии, что печать не занимает более 20% площади обозначения номинала. Однако важно знать об исключении из правил: обменять не удастся купюру на которой есть штамп "Банкнота неплатежная".
Поэтому украинцам лучше внимательно осматривать доллары при покупке. Если заметите на деньгах какие-то обозначения, то можете попросить кассира заменить купюры.
Что еще стоит знать
С 2019 года Европейский Центральный банк отказался от печати банкноты номиналом 500 евро. Но они остаются действительным платежным средством.
Соответственно, в Украине гражданам не запрещают обменивать 500 евро, если купюра в надлежащем состоянии. Так, наличные деньги должны быть:
- с элементами защиты;
- без сильных повреждений;
- не изношенной.
Напомним, что некоторыедоллары можно продать по очень выгодной цене. Так, коллекционеры ценят купюры, которые сейчас редко попадают в оборот. Узнавайте также, в каких местах невыгодно обменивать доллары.
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