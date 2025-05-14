Доллары со штампом — можно ли обменять в Украине

Купюры долларов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы, которые хранят сбережения в американских долларах, могут обнаружить купюры со штампами. Такие деньги, как правило, появляются у людей совершенно случайно, ведь иногда даже в банках продают доллары с небольшими отметками.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, принимают ли на обмен в Украине доллары со штампами.

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В Национальном банке Украины отмечают, что в пунктах обмена и банках должны принимать банкноты с надписями и штампами. Это при условии, что печать не занимает более 20% площади обозначения номинала. Однако важно знать об исключении из правил: обменять не удастся купюру на которой есть штамп "Банкнота неплатежная".

Поэтому украинцам лучше внимательно осматривать доллары при покупке. Если заметите на деньгах какие-то обозначения, то можете попросить кассира заменить купюры.

Что еще стоит знать

С 2019 года Европейский Центральный банк отказался от печати банкноты номиналом 500 евро. Но они остаются действительным платежным средством.

Соответственно, в Украине гражданам не запрещают обменивать 500 евро, если купюра в надлежащем состоянии. Так, наличные деньги должны быть:

с элементами защиты;

без сильных повреждений;

не изношенной.

Напомним, что некоторыедоллары можно продать по очень выгодной цене. Так, коллекционеры ценят купюры, которые сейчас редко попадают в оборот. Узнавайте также, в каких местах невыгодно обменивать доллары.