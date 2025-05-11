Рідкісні долари — який вигляд мають та скільки за них можна виручити

Можна розбагатіти — які рідкісні долари коштують багато грошей
Долар США — це найпоширеніша валюта у світі. Банкноти номіналом, наприклад, у 100 доларів можна зустріти практично у будь-якому куточку світу. Однак існують настільки рідкісні купюри цієї валюти, що їхня вартість є значно більшою за номінал.
Редакція Новини.LIVE розповідає про рідкісні купюри доларів та скільки вони зараз коштують.
Два долари, які друкувалися у 1976 році
На порталі оголошень OLX є пропозиція продажу 2 доларів 1976 року в ідеальному стані. Власник купюр хоче виручити за свій екземпляр 39 999 гривень.
Це доволі рідкісна купюра, на яку встановлюють захмарну ціну під час онлайн-аукціонів, а обмежений тираж додає цій купюрі ще більшої цінності: ці дводоларові банкноти потрапили в обіг з нагоди святкування другого століття Американської декларації незалежності.
Плюс дизайн спеціально видозмінили, внаслідок чого на зворотному боці грошей з'явилася сцена підписання історичного для народу США документа, а на лицьовій стороні номіналу зобразили портрет третього президента країни Томаса Джефферсона.
Купюра в 1 тис. доларів
Зразок 1890 року є надзвичайно рідкісним. Відомо, що у світі залишилося тільки 7 банкнот цього номіналу. Аукціонний будинок Stack's Bowers Galleries у 2018 році за один екземпляр купюри виручив понад 2 млн доларів.
1 долар 1923 та 1917 років
Ціна 1 долара 1923 року, на якому є портрет президента США Джорджа Вашингтона — понад 3 тис. гривень на Violity.
Ще одна рідкісна і цінна банкнота такого номіналу з'явилася на світ у 1917 році, а зараз коштує більш як 4 тис. гривень. Печатка і номер надруковані червоним кольором, а не синім. А зображення Джорджа Вашингтона в овальній рамці обернене в іншу бік.
Раніше ми розповідали про банкноти, які вважаються найбруднішим у світі. Різноманітних бактерій та мікроорганізмів на них найбільше через дуже активний обіг. Дізнавайтесь також, які купюри доларів варто купувати українцям.
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