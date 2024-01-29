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Доллар снова дорожает — какая сегодня ситуация на рынке

29 января 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 29 января — доллар и евро снова выросли в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Доллар и евро в Украине продолжают расти в цене. В Национальном банке повысили официальный курс иностранных валют на понедельник, 29 января.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

По данным Нацбанка, на сегодняшний день установлены официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 37,78 грн (+0,20);
  • евро — 41,05 грн (+0,13);
  • злотый — 9,37 грн (+0,02).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, на наличном рынке валюта тоже выросла в стоимости: доллар подскочил до 37,70 грн (+0,13) в покупке и до 38,31 грн (+0,13) — в продаже. Евровалюту продают в покупке — за 40,95 грн (+0,01), в продаже — за 41,91 грн (+0,07).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 29 січня
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах тоже изменилась стоимость иностранной валюты. Сейчас доллар стоит в покупке 38,25 грн (+0,05), в продаже — 38,35 грн (0,05). Евро в покупке составляет 41,72 грн (+0,07), в продаже — 41,90 грн (+0,05).

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Напомним, в феврале 2024 года ситуация на валютном рынке, по всем признакам, будет оставаться стабильной и практически неизменной по сравнению со второй половиной января. Тогда рынок возобновился после постепенного и достаточно продолжительного подъема курса доллара.

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