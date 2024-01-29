Курс валют на 29 січня — долар та євро знову зросли в ціні

Долар знову дорожчає — яка сьогодні ситуація на ринку
Долар та євро в Україні продовжують зростати у вартості. У Національному банку підвищили офіційний курс іноземних валют на понеділок, 29 січня.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара, євро та злотого
За даними Нацбанку, на сьогодні встановлені офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 37,78 грн (+0,20);
- євро — 41,05 грн (+0,13);
- злотий — 9,37 грн (+0,02).
Курс валют у банках
За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку валюта теж зросла у вартості: долар підскочив до 37,70 гривні (+0,13) у купівлі та до 38,31 грн (+0,13) — у продажу. Євровалюту продають під час купівлі — за 40,95 грн (+0,01), під час продажу — за 41,91 грн (+0,07).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах теж змінилась вартість іноземної валюти. Зараз долар коштує у купівлі 38,25 грн (+0,05), у продажу — 38,35 грн (0,05). Євро у купівлі становить 41,72 грн (+0,07), у продажу — 41,90 грн (+0,05).
Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.
Нагадаємо, у лютому 2024 року ситуація на валютному ринку, за всіма ознаками, залишатиметься стабільною і практично незмінною порівняно з другою половиною січня. Тоді ринок відновився після поступового і достатньо тривалого підйому курсу долара.
Читайте Новини.LIVE!