Курс валют на 29 січня — долар та євро знову зросли в ціні

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Долар та євро в Україні продовжують зростати у вартості. У Національному банку підвищили офіційний курс іноземних валют на понеділок, 29 січня.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

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Курс долара, євро та злотого

За даними Нацбанку, на сьогодні встановлені офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 37,78 грн (+0,20);

євро — 41,05 грн (+0,13);

злотий — 9,37 грн (+0,02).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку валюта теж зросла у вартості: долар підскочив до 37,70 гривні (+0,13) у купівлі та до 38,31 грн (+0,13) — у продажу. Євровалюту продають під час купівлі — за 40,95 грн (+0,01), під час продажу — за 41,91 грн (+0,07).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах теж змінилась вартість іноземної валюти. Зараз долар коштує у купівлі 38,25 грн (+0,05), у продажу — 38,35 грн (0,05). Євро у купівлі становить 41,72 грн (+0,07), у продажу — 41,90 грн (+0,05).

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Нагадаємо, у лютому 2024 року ситуація на валютному ринку, за всіма ознаками, залишатиметься стабільною і практично незмінною порівняно з другою половиною січня. Тоді ринок відновився після поступового і достатньо тривалого підйому курсу долара.