Актуальный курс доллара в Украине 18 марта 2025 — где выгодно обменять валюту

Доллар снова дорожает — где в марте предлагают лучший курс
Курс доллара в украинских банках и обменниках после небольшого падения начал понемногу расти. Валюта США за последние сутки укрепилась по отношению к гривне.
Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на понедельник, 18 марта.
Курс доллара в обменниках
По состоянию на 18 марта доллары в обменниках покупают в среднем за 41,21 гривны, что на 2 копейки выше, чем в предыдущий день. Продают валюту США по 41,70 гривны — на 9 копеек выше относительно 17 марта.
Курс доллара в банках
На утро 18 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,30 гривны. Это на 5 копеек выше относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,87 гривны. На 7 копеек выше по сравнению с курсом на 17 марта.
Курс доллара в кассах банков Украины:
- ПриватБанк: покупка — 41,15, продажа — 41,75;
- ПУМБ: покупка — 41,20, продажа — 41,80;
- Райффайзен Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,68;
- Сенс Банк: покупка — 41,35, продажа — 41,85;
- Укрсиббанк: покупка — 41,20, продажа — 41,80;
- Кредобанк: покупка — 41,36, продажа — 41,84;
- Таскомбанк: покупка — 41,35, продажа — 41,90;
- А-Банк: покупка — 41,40, продажа — 42,00;
- Прокредит Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,85;
- МТБ Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,80;
- Глобус: покупка — 41,30, продажа — 41,90;
- Аккордбанк: покупка — 41,35, продажа — 41,84;
- Банк Львов: покупка — 41,52, продажа — 41,65;
- Коминбанк: покупка — 41,25, продажа — 41,80;
- Клиринговый Дом: покупка — 41,39, продажа — 41,84;
- Ощадбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,75;
- Монобанк: покупка — 41,33, продажа — 41,83.
Какие купюры не подлежат обмену в Украине
В Украине все доллары, выпущенные с 1914 года, могут быть обменяны. Однако иногда банки или обменные пункты могут отказать в обмене или замене купюр.
Как сообщили в Национальном банке Украины, номинал банкноты и год ее выпуска не имеют значения при обмене и не влияют на ее стоимость. Однако долларовые банкноты часто разделяют на две категории: "старые" (выпущенные в 1914 году) и "новые" (в частности, те, что выпущены с 2013 года).
Согласно данным НБУ, доллары, выпущенные с 1914 года, являются полноценным платежным средством, и все банки и небанковские финансовые учреждения обязаны их принимать. Это закреплено в постановлении Нацбанка №502.
Главными критериями для обмена являются подлинность и состояние купюры. Если банкнота не изношена и не повреждена, обмен возможен независимо от номинала или года выпуска.
Однако существуют случаи, когда банки или отказывают в приеме купюр, или взимают дополнительную комиссию за обмен. Например, не подлежат обмену:
- сильно изношенные или поврежденные купюры (их возвращают иностранному банку-корреспонденту для обмена в рамках процедуры инкассо);
- фальшивые банкноты (их изымают у клиента и передают в Нацбанк для дальнейшего исследования).
Нацбанк также отменил понятие "незначительно изношенные банкноты иностранных валют", поэтому банки и обменные пункты не имеют права отказывать в приеме иностранной валюты для обмена. Кроме того, поскольку доллары, выпущенные с 1914 года, являются полноценным платежным средством, банки и финансовые учреждения могут отказать в выдаче "новых" купюр вместо "старых".
Что еще стоит знать украинцам
Обмен валюты в Украине иногда может быть связан с определенными трудностями. В частности, некоторые финансовые учреждения отказываются принимать "старые" долларовые купюры, которые были выпущены 20 и более лет назад.
Кроме того, существует разница в цене на так называемые "белые" и "синие" доллары. Обменные пункты часто устанавливают двойные курсы для наличной валюты или добавляют дополнительные комиссии. За нарушение установленных правил Национальный банк Украины может накладывать значительные штрафы или даже лишать лицензии на деятельность.
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