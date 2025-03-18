Актуальний курс долара в Україні 18 березня 2025 — де вигідно обміняти валюту

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Курс долара в українських банках та обмінниках після невеликого падіння почав потроху зростати. Валюта США за останню добу зміцнилася щодо гривні.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на понеділок, 18 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 18 березня долари в обмінниках купують у середньому за 41,21 гривні, що на 2 копійки вище, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,70 гривні — на 9 копійок вище щодо 17 березня.

Курс долара у банках

На ранок 18 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,30 гривні. Це на 5 копійок вище відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,87 гривні. На 7 копійок вище в порівнянні з курсом на 17 березня.

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 41,15, продаж — 41,75;

ПУМБ: купівля — 41,20, продаж — 41,80;

Райффайзен Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,68;

Сенс Банк: купівля — 41,35, продаж — 41,85;

Укрсиббанк: купівля — 41,20, продаж — 41,80;

Кредобанк: купівля — 41,36, продаж — 41,84;

Таскомбанк: купівля — 41,35, продаж — 41,90;

А-Банк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;

Прокредит Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,85;

МТБ Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,80;

Глобус: купівля — 41,30, продаж — 41,90;

Акордбанк: купівля — 41,35, продаж — 41,84;

Банк Львів: купівля — 41,52, продаж — 41,65;

Комінбанк: купівля — 41,25, продаж — 41,80;

Кліринговий Дім: купівля — 41,39, продаж — 41,84;

Ощадбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,75;

Монобанк: купівля — 41,33, продаж — 41,83.

Які купюри не підлягають обміну в Україні

В Україні всі долари, випущені з 1914 року, можуть бути обміняні. Однак іноді банки або обмінні пункти можуть відмовити в обміні або заміні купюр.

Як повідомили у Національному банку України, номінал банкноти та рік її випуску не мають значення під час обміну і не впливають на її вартість. Проте доларові банкноти часто поділяють на дві категорії: "старі" (випущені у 1914 році) та "нові" (зокрема, ті, що випущені з 2013 року).

Згідно з даними НБУ, долари, випущені з 1914 року, є повноцінним платіжним засобом, і всі банки та небанківські фінансові установи зобов'язані їх приймати. Це закріплено у постанові Нацбанку №502.

Головними критеріями для обміну є справжність та стан купюри. Якщо банкнота не зношена та не пошкоджена, обмін можливий незалежно від номіналу чи року випуску.

Проте існують випадки, коли банки або відмовляють у прийманні купюр, або стягують додаткову комісію за обмін. Наприклад, не підлягають обміну:

сильно зношені чи пошкоджені купюри (їх повертають іноземному банку-кореспонденту для обміну в рамках процедури інкасо);

фальшиві банкноти (їх вилучають у клієнта та передають до Нацбанку для подальшого дослідження).

Нацбанк також скасував поняття "незначно зношені банкноти іноземних валют", тому банки та обмінні пункти не мають права відмовляти у прийманні іноземної валюти для обміну. Крім того, оскільки долари, випущені з 1914 року, є повноцінним платіжним засобом, банки та фінансові установи можуть відмовити у видачі "нових" купюр замість "старих".

Що ще варто знати українцям

Обмін валюти в Україні іноді може бути пов’язаний із певними труднощами. Зокрема, деякі фінансові установи відмовляються приймати "старі" доларові купюри, які були випущені 20 і більше років тому.

Крім того, існує різниця в ціні на так звані "білі" та "сині" долари. Обмінні пункти часто встановлюють подвійні курси для готівкової валюти або додають додаткові комісії. За порушення встановлених правил Національний банк України може накладати значні штрафи або навіть позбавляти ліцензії на діяльність.