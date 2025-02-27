Курс доллара в ПриватБанке, Ощадбанке и ПУМБ — где выгоднее всего менять валюту по состоянию на 27 февраля 2024 года

Доллар снова дешевеет — в каком банке Украины лучший курс
Стоимость доллара в Украине продолжает снижаться. За последние сутки валюта США снова немного потеряла в цене на валютном рынке Украины.
Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на четверг, 27 февраля.
Курс доллара в обменниках
По состоянию на 27 февраля доллары в обменниках покупают в среднем по 41,25 гривны, что на 13 копеек ниже, чем 26 февраля. Продают валюту США по 41,74 гривны. Это также на 5 копеек выше, чем в предыдущий день.
Курс доллара в банках
На утро 27 февраля покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,40 гривны — на пять копеек ниже относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,95 гривны (-5 копеек).
Курс доллара в кассах банков Украины:
- ПриватБанк: покупка — 41,28, продажа — 41,88;
- ПУМБ: покупка — 41,40, продажа — 42,00;
- Райффайзен Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,84;
- Сенс Банк: покупка — 41,45, продажа — 41,90;
- Укрсиббанк: покупка — 41,35, продажа — 41,98;
- Кредобанк: покупка — 41,41, продажа — 41,84;
- Таскомбанк: покупка — 41,40, продажа — 42,00;
- А-Банк: покупка — 41,50, продажа — 42,10;
- ПроКредит Банк: покупка — 41,45, продажа — 41,90;
- МТБ Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,85;
- Глобус: покупка — 41,40, продажа — 42,00;
- Аккордбанк: покупка — 41,40, продажа — 41,95;
- Банк Львов: покупка — 41,56, продажа — 41,65;
- Коминбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,90;
- Агропросперис Банк: покупка — 41,55, продажа — 41,88;
- Ощадбанк: покупка — 41,40, продажа — 41,85.
С начала полномасштабной войны в Украине доллар подорожал на 31,46%. Стало известно, сможет ли американская валюта вернуться к своим прежним показателям.
Кроме того, в течение года есть периоды, когда курс доллара может резко расти. Это зависит от спроса на валютном рынке. Чаще всего доллар дорожает летом и в начале осени.
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