Курс доллара в ПриватБанке, Ощадбанке и ПУМБ — где выгоднее всего менять валюту по состоянию на 27 февраля 2024 года

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Стоимость доллара в Украине продолжает снижаться. За последние сутки валюта США снова немного потеряла в цене на валютном рынке Украины.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на четверг, 27 февраля.

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Курс доллара в обменниках

По состоянию на 27 февраля доллары в обменниках покупают в среднем по 41,25 гривны, что на 13 копеек ниже, чем 26 февраля. Продают валюту США по 41,74 гривны. Это также на 5 копеек выше, чем в предыдущий день.

Курс доллара в банках

На утро 27 февраля покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,40 гривны — на пять копеек ниже относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,95 гривны (-5 копеек).

Курс доллара в кассах банков Украины:

ПриватБанк: покупка — 41,28, продажа — 41,88;

ПУМБ: покупка — 41,40, продажа — 42,00;

Райффайзен Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,84;

Сенс Банк: покупка — 41,45, продажа — 41,90;

Укрсиббанк: покупка — 41,35, продажа — 41,98;

Кредобанк: покупка — 41,41, продажа — 41,84;

Таскомбанк: покупка — 41,40, продажа — 42,00;

А-Банк: покупка — 41,50, продажа — 42,10;

ПроКредит Банк: покупка — 41,45, продажа — 41,90;

МТБ Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,85;

Глобус: покупка — 41,40, продажа — 42,00;

Аккордбанк: покупка — 41,40, продажа — 41,95;

Банк Львов: покупка — 41,56, продажа — 41,65;

Коминбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,90;

Агропросперис Банк: покупка — 41,55, продажа — 41,88;

Ощадбанк: покупка — 41,40, продажа — 41,85.

С начала полномасштабной войны в Украине доллар подорожал на 31,46%. Стало известно, сможет ли американская валюта вернуться к своим прежним показателям.

Кроме того, в течение года есть периоды, когда курс доллара может резко расти. Это зависит от спроса на валютном рынке. Чаще всего доллар дорожает летом и в начале осени.