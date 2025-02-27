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Долар знову дешевшає — в якому банку України найкращий курс

27 лютого 2025 12:00
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Курс долара в ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБ — де найвигідніше міняти валюту станом на 27 лютого 2024 року
Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Вартість долара в Україні продовжує знижуватись. За останню добу валюта США знову трохи втратила у ціні на валютному ринку України.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на четвер, 27 лютого.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 27 лютого долари в обмінниках купують в середньому по 41,25 гривні, що на 13 копійок нижче, ніж 26 лютого. Продають валюту США по 41,74 гривні. Це також на 5 копійок вище, ніж попереднього дня.

Курс долара у банках

На ранок 27 лютого купівля долара у банках становить у середньому по 41,40 гривні — на п'ять копійок нижче відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому по 41,95 гривні (-5 копійок).

Курс долара у касах банків України:

  • ПриватБанк: купівля — 41,28, продаж — 41,88;
  • ПУМБ: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
  • Райффайзен Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,84;
  • Сенс Банк: купівля — 41,45, продаж — 41,90;
  • Укрсиббанк: купівля — 41,35, продаж — 41,98;
  • Кредобанк: купівля — 41,41, продаж — 41,84;
  • Таскомбанк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
  • А-Банк: купівля — 41,50, продаж — 42,10;
  • ПроКредит Банк: купівля — 41,45, продаж — 41,90;
  • МТБ Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,85;
  • Глобус: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
  • Акордбанк: купівля — 41,40, продаж — 41,95;
  • Банк Львів: купівля — 41,56, продаж — 41,65;
  • Комінбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,90;
  • Агропросперіс Банк: купівля — 41,55, продаж — 41,88;
  • Ощадбанк: купівля — 41,40, продаж — 41,85.

З початку повномасштабної війни в Україні долар подорожчав на 31,46%. Стало відомо, чи зможе американська валюта повернутися до своїх колишніх показників.

Крім того, протягом року є періоди, коли курс долара може різко зростати. Це залежить від попиту на валютному ринку. Найчастіше долар дорожчає влітку та на початку осені.

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