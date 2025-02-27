Курс долара в ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБ — де найвигідніше міняти валюту станом на 27 лютого 2024 року

Долар знову дешевшає — в якому банку України найкращий курс
Вартість долара в Україні продовжує знижуватись. За останню добу валюта США знову трохи втратила у ціні на валютному ринку України.
Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на четвер, 27 лютого.
Курс долара в обмінниках
Станом на 27 лютого долари в обмінниках купують в середньому по 41,25 гривні, що на 13 копійок нижче, ніж 26 лютого. Продають валюту США по 41,74 гривні. Це також на 5 копійок вище, ніж попереднього дня.
Курс долара у банках
На ранок 27 лютого купівля долара у банках становить у середньому по 41,40 гривні — на п'ять копійок нижче відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому по 41,95 гривні (-5 копійок).
Курс долара у касах банків України:
- ПриватБанк: купівля — 41,28, продаж — 41,88;
- ПУМБ: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
- Райффайзен Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,84;
- Сенс Банк: купівля — 41,45, продаж — 41,90;
- Укрсиббанк: купівля — 41,35, продаж — 41,98;
- Кредобанк: купівля — 41,41, продаж — 41,84;
- Таскомбанк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
- А-Банк: купівля — 41,50, продаж — 42,10;
- ПроКредит Банк: купівля — 41,45, продаж — 41,90;
- МТБ Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,85;
- Глобус: купівля — 41,40, продаж — 42,00;
- Акордбанк: купівля — 41,40, продаж — 41,95;
- Банк Львів: купівля — 41,56, продаж — 41,65;
- Комінбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,90;
- Агропросперіс Банк: купівля — 41,55, продаж — 41,88;
- Ощадбанк: купівля — 41,40, продаж — 41,85.
З початку повномасштабної війни в Україні долар подорожчав на 31,46%. Стало відомо, чи зможе американська валюта повернутися до своїх колишніх показників.
Крім того, протягом року є періоди, коли курс долара може різко зростати. Це залежить від попиту на валютному ринку. Найчастіше долар дорожчає влітку та на початку осені.
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