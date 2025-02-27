Курс долара в ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБ — де найвигідніше міняти валюту станом на 27 лютого 2024 року

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вартість долара в Україні продовжує знижуватись. За останню добу валюта США знову трохи втратила у ціні на валютному ринку України.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на четвер, 27 лютого.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 27 лютого долари в обмінниках купують в середньому по 41,25 гривні, що на 13 копійок нижче, ніж 26 лютого. Продають валюту США по 41,74 гривні. Це також на 5 копійок вище, ніж попереднього дня.

Курс долара у банках

На ранок 27 лютого купівля долара у банках становить у середньому по 41,40 гривні — на п'ять копійок нижче відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому по 41,95 гривні (-5 копійок).

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 41,28, продаж — 41,88;

ПУМБ: купівля — 41,40, продаж — 42,00;

Райффайзен Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,84;

Сенс Банк: купівля — 41,45, продаж — 41,90;

Укрсиббанк: купівля — 41,35, продаж — 41,98;

Кредобанк: купівля — 41,41, продаж — 41,84;

Таскомбанк: купівля — 41,40, продаж — 42,00;

А-Банк: купівля — 41,50, продаж — 42,10;

ПроКредит Банк: купівля — 41,45, продаж — 41,90;

МТБ Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,85;

Глобус: купівля — 41,40, продаж — 42,00;

Акордбанк: купівля — 41,40, продаж — 41,95;

Банк Львів: купівля — 41,56, продаж — 41,65;

Комінбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,90;

Агропросперіс Банк: купівля — 41,55, продаж — 41,88;

Ощадбанк: купівля — 41,40, продаж — 41,85.

З початку повномасштабної війни в Україні долар подорожчав на 31,46%. Стало відомо, чи зможе американська валюта повернутися до своїх колишніх показників.

Крім того, протягом року є періоди, коли курс долара може різко зростати. Це залежить від попиту на валютному ринку. Найчастіше долар дорожчає влітку та на початку осені.