Курс валют на 29 мая — доллар стремительно следует вверх

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в финучреждениях и обменниках снова существенно вырос. Национальный банк Украины (НБУ) также установил на 29 мая 2024 года новый курс американской валюты.

Об этом свидетельствуют данные НБУ и порталов по мониторингу ситуации на валютном рынке.

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Так, регулятор установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,39 грн (+0,09);

евро — 43,97 грн (+0,22);

злотый — 10,34 грн (+0,06).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, на наличном рынке Украины гривна продолжает падать в цене. Доллар в среднем покупают по 40,22 грн (+0,15), продают по 40,77 грн (+0,19). Евро в покупке стоит — 43,65 грн (+0,30), в продаже — 44,38 грн (+0,33).

ПриватБанк снова резко повысил курс доллара — в покупке до 40,25 грн (+0,23), в продаже — до 40,85 грн (+0,23). Райффайзен Банк покупает за 40,10 грн (+0,10), продает — за 40,79 грн (+0,30). В Ощадбанке стоит при покупке 40,30 грн (+0,10), при продаже — 40,80 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет издание Minfin, в обменных пунктах валюта снова стремительно выросла в цене. Доллар стоит в покупке — 40,85 грн (+0,25), в продаже — 41,05 грн (+0,35). Евро покупают за 44,40 грн (+0,30), продают — за 44,68 грн (+0,43).

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Напомним, НБУ на прошлой неделе изменил объем продаж американской валюты из международных резервов на межбанковском валютном рынке в сторону повышения. Регулятор путем валютных интервенций регулирует официальный курс, который в последнее время значительно вырос.

Также мы писали, что в Национальном банке рассказали, что небольшие колебания курса гривны стали обычной частью рынка. Нацбанк предупреждал об этом с октября прошлого года, когда перешел к политике контролируемой гибкости.