Курс валют на 29 травня — долар стрімко прямує вгору

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у фінустановах та обмінниках знову суттєво зріс. Національний банк України (НБУ), також встановив на 29 травня 2024 року новий курс американської валюти.

Про це свідчать дані НБУ та порталів з моніторингу ситуації на валютному ринку.

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Так, регулятор встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,39 грн (+0,09);

євро — 43,97 грн (+0,22);

злотий — 10,34 грн (+0,06).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку України гривня продовжує падати в ціні. Долар у середньому купують за 40,22 грн (+0,15), продають за 40,77 грн (+0,19). Євро у купівлі коштує — 43,65 грн (+0,30), у продажу — 44,38 грн (+0,33).

ПриватБанк знову різко підвищив курс долара — у купівлі до 40,25 грн (+0,23), у продажу — до 40,85 грн (+0,23). Райффайзен Банк купує за 40,10 грн (+0,10), продає — за 40,79 грн (+0,30). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,30 грн (+0,10), під час продажу — 40,80 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише видання Minfin, в обмінних пунктах валюта знову стрімко зросла в ціні. Долар коштує у купівлі — 40,85 грн (+0,25), у продажу — 41,05 грн (+0,35). Євро купують за 44,40 грн (+0,30), продають — за 44,68 грн (+0,43).

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Нагадаємо, НБУ попереднього тижня змінив обсяг продажу американської валюти із міжнародних резервів на міжбанківському валютному ринку у бік підвищення. Регулятор шляхом валютних інтервенцій регулює офіційний курс, який останнім часом суттєво зріс.

Також ми писали, що у Національному банку розповіли, що невеликі коливання курсу гривні стали звичною частиною ринку. Нацбанк попереджав про це з жовтня минулого року, коли перейшов до політики контрольованої гнучкості.