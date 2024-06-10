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Доллар в Украине активно дорожает — новые цены в банках

10 июня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 11 июня — цены на доллар двигаются вверх
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в украинских банках продолжает расти. По решению Национального банка Украины (НБУ), на 11 июня 2024 года также установлен официальный курс доллара на более высоком уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и порталы по мониторингу.

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Так, регулятор утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,42 грн (+0,18);
  • евро — 43,47 грн (-0,40);
  • злотый — 10,04 грн (+0,19).

Курс валют в банках

Как пишет издание Kurs, на украинском наличном рынке доллар продолжает активно дорожать. Стоит в среднем в покупке 40,28 грн (+0,14), в продаже — 40,83 грн (+0,12). Евро при покупке стоит – 43,50 грн (+0,10), в продаже — 44,31 грн (+0,12).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,25 грн (+0,05), в продаже — 40,85 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,00 грн (0,00), продают — за 40,73 грн (0,23). В Ощадбанке стоит при покупке 40,20 грн (0,00), при продаже — 40,90 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменных пунктах доллар вырос в покупке, стоит 40,78 грн (+0,13), в продаже — 40,88 грн (+0,11). Евровалюта стоит в покупке 44,15 грн (-0,10), в продаже — 44,35 грн (-0,13).

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Напомним, власти намерены разрешить финучреждениям раскрывать банковскую тайну для нотариусов и Министерства юстиции. Законопроект ждет второго чтения.

Также сообщалось, что Нацбанк работает над проектом решения об ограничении карточных переводов между физлицами и установлении граничных лимитов на переводы с карты на карту (сделки р2р, person-to-person).

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