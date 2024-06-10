Курс валют на 11 червня — ціни на долар рухаються вгору

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських банках продовжує активно зростати. За рішенням Національного банку України (НБУ), на 11 червня 2024 року також встановлено офіційний курс долара на вищому рівні.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку та портали з моніторингу.

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Так, регулятор затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,42 грн (+0,18);

євро — 43,47 грн (-0,40);

злотий — 10,04 грн (+0,19).

Курс валют у банках

Як пише видання Kurs, на українському готівковому ринку долар продовжує активно дорожчати. Коштує у середньому у купівлі 40,28 грн (+0,14), у продажу — 40,83 грн (+0,12). Євро під час купівлі коштує — 43,50 грн (+0,10), у продажу — 44,31 грн (+0,12).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,25 грн (+0,05), у продажу — 40,85 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,00 грн (0,00), продають — за 40,73 грн (0,23). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,20 грн (0,00), під час продажу — 40,90 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінних пунктах долар зріс у купівлі, коштує 40,78 грн (+0,13), у продажу — 40,88 грн (+0,11). Євровалюта коштує у купівлі 44,15 грн (-0,10), у продажу — 44,35 грн (-0,13).

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Нагадаємо, влада має намір дозволити фінустановам розкривати банківську таємницю для нотаріусів та Міністерства юстиції. Законопроєкт чекає на друге читання.

Також повідомлялося, що Нацбанк працює над проєктом рішення про обмеження карткових переказів між фізособами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту (операції р2р, person-to-person).