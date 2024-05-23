Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Доллар в июне может подорожать — каким будет курс валют в Украине arrow

Доллар в июне может подорожать — каким будет курс валют в Украине

23 мая 2024 12:27
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Курс валют в июне — что будет с долларом и евро в Украине в следующем месяце
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В июне в Украине ожидается незначительное ослабление национальной валюты. В результате курс доллара в следующем месяце может составлять 39,5 — 40 грн/долл.

Что будет с курсом в июне, рассказал эксперт Даниил Монин в комментарии 24 Каналу.

Читайте также:

Что будет с нацвалютой в 2024 году

По словам экономиста, курс в мае остается достаточно стабильным. Министерство финансов Украины имеет достаточные запасы для финансирования бюджета до конца лета, а благодаря американской помощи в виде беспроцентных кредитов на сумму 7,8 миллиарда долларов — до конца года. Это позволяет Нацбанку работать в плановом режиме с уверенностью в стабильности финансовой помощи по согласованным графикам.

"Пока неизвестно, когда придет первый транш финансовой помощи из США, ведь больше обсуждается сейчас военный компонент. В любом случае, макрофинансовая поддержка США — это полная подконтрольность курсу желаниям Нацбанка и отсутствие рисков большой девальвации гривни в 2024 году", — сказал Монин.

Какой курс будет летом

Эксперт считает, что на сегодняшний день Нацбанк изменил свою политику курсообразования. Речь идет о том, что из сравнительно стабильной гривны регулятор перешел в режим плавной управляемой девальвации нацвалюты.

"Общий тренд — это небольшая девальвация", — добавил он.

Учитывая низкую инфляцию, лучший экспорт, чем прогнозировалось, и плановый приход внешней помощи в июне стоит ожидать курс около 39,5 — 40 гривен за доллар.

Что происходит с долларом на наличном рынке

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что ввиду завершения периода уплаты налогов бизнесом в период с 20 мая по 26 мая в безналичном сегменте не стоит ожидать роста доллара.

"Учитывая тот факт, что наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, существенных изменений курса здесь я не прогнозирую", — сказала она.

Золотько добавляет, что пределы возможных колебаний курса могут достигать 39,7 — 40,2 гривны за доллар.

В то же время, банкир Тарас Лесовой подчеркнул, что курсы валют на этой неделе могут как расти, так и снижаться.

"Но в условиях озвученных обстоятельств основные показатели валютного рынка останутся на прежнем уровне", — отметил эксперт.

Прогнозируются следующие коридоры валютных колебаний:

  • межбанк: 39 — 40 гривен за доллар и 41 — 43 гривны за евро;
  • наличный рынок: 39 — 41 гривна за доллар и 41 — 43,5 гривны за евро.

Что еще стоит знать

Напомним, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE сказал, что в Украине нет оснований для скачков курса доллара. Есть расчетный курс и до конца года в бюджете заложено 42 гривны за доллар, средний курс за год — 40,7 грн/долл.

Мы также писали, что на прошлой неделе Национальный банк Украины на межбанковском валютном рынке сократил объем продаж американской валюты из резервов для поддержки курса гривны. Регулятор продал валюты на 8% меньше.

НБУ
курс валют
курс доллара
курс евро
банки
доллар
евро
обменники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ