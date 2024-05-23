Курс валют в июне — что будет с долларом и евро в Украине в следующем месяце

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне в Украине ожидается незначительное ослабление национальной валюты. В результате курс доллара в следующем месяце может составлять 39,5 — 40 грн/долл.

Что будет с курсом в июне, рассказал эксперт Даниил Монин в комментарии 24 Каналу.

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По словам экономиста, курс в мае остается достаточно стабильным. Министерство финансов Украины имеет достаточные запасы для финансирования бюджета до конца лета, а благодаря американской помощи в виде беспроцентных кредитов на сумму 7,8 миллиарда долларов — до конца года. Это позволяет Нацбанку работать в плановом режиме с уверенностью в стабильности финансовой помощи по согласованным графикам.

"Пока неизвестно, когда придет первый транш финансовой помощи из США, ведь больше обсуждается сейчас военный компонент. В любом случае, макрофинансовая поддержка США — это полная подконтрольность курсу желаниям Нацбанка и отсутствие рисков большой девальвации гривни в 2024 году", — сказал Монин.

Какой курс будет летом

Эксперт считает, что на сегодняшний день Нацбанк изменил свою политику курсообразования. Речь идет о том, что из сравнительно стабильной гривны регулятор перешел в режим плавной управляемой девальвации нацвалюты.

"Общий тренд — это небольшая девальвация", — добавил он.

Учитывая низкую инфляцию, лучший экспорт, чем прогнозировалось, и плановый приход внешней помощи в июне стоит ожидать курс около 39,5 — 40 гривен за доллар.

Что происходит с долларом на наличном рынке

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что ввиду завершения периода уплаты налогов бизнесом в период с 20 мая по 26 мая в безналичном сегменте не стоит ожидать роста доллара.

"Учитывая тот факт, что наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, существенных изменений курса здесь я не прогнозирую", — сказала она.

Золотько добавляет, что пределы возможных колебаний курса могут достигать 39,7 — 40,2 гривны за доллар.

В то же время, банкир Тарас Лесовой подчеркнул, что курсы валют на этой неделе могут как расти, так и снижаться.

"Но в условиях озвученных обстоятельств основные показатели валютного рынка останутся на прежнем уровне", — отметил эксперт.

Прогнозируются следующие коридоры валютных колебаний:

межбанк: 39 — 40 гривен за доллар и 41 — 43 гривны за евро;

наличный рынок: 39 — 41 гривна за доллар и 41 — 43,5 гривны за евро.

Что еще стоит знать

Напомним, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE сказал, что в Украине нет оснований для скачков курса доллара. Есть расчетный курс и до конца года в бюджете заложено 42 гривны за доллар, средний курс за год — 40,7 грн/долл.

Мы также писали, что на прошлой неделе Национальный банк Украины на межбанковском валютном рынке сократил объем продаж американской валюты из резервов для поддержки курса гривны. Регулятор продал валюты на 8% меньше.