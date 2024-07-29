Курс валют 29 июля — доллар подешевел в банках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках продолжает опускаться 29 июля. Национальный банк Украины также снизил официальный курс.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка и мониторинговых порталах.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,09 грн (-0,10);

евро — 44,63 грн (-0,05);

злотый — 10,44 грн (+0,05).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке доллар подешевел. Стоит в среднем в покупке 41,01 грн (-0,05), в продаже — 41,50 грн (-0,06). Евро в покупке стоит — 44,45 грн (-0,04), в продаже — 45,18 грн (-0,06).

ПриватБанк доллар покупает за 40,90 грн (-0,08), продает — 41,50 грн (-0,08). В Райффайзен Банке покупают за 41,00 грн (0,00), продают — за 41,453 грн (-0,10). В Ощадбанке стоит при покупке 41,00 грн (-0,15), при продаже — 41,70 грн (-0,15).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как отмечает Minfin, в обменных пунктах доллар при покупке стоит 41,40 грн (-0,05), при продаже — 41,50 грн (-0,05). Евровалюта стоит в покупке 45,00 грн (-0,02), в продаже — 45,15 грн (-0,06).

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Напомним, клиентка государственного учреждения ПриватБанк рассказала о том, что банк безосновательно снизил ее кредитный лимит. Причиной уменьшения денежных средств на кредитке стал кредит бывшего мужа клиентки.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на то, что банк зарабатывает на донатах для украинской армии, взимая комиссию по услуге "Конверт". В то время как в рекламе указывается, что это — хороший и удобный способ собирать донаты.