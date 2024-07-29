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Долар став доступнішим у банках України — як змінився курс

29 липня 2024 09:05
Ксенія Симонова - Редактор
Курс валют 29 липня — долар подешевшав у банках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Курс долара у банках та обмінниках продовжує опускатися 29 липня. Національний банк України (НБУ) також знизив офіційний курс.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку та моніторингових порталах.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,09 грн (-0,10);
  • євро — 44,63 грн (-0,05);
  • злотий — 10,44 грн (+0,05).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар подешевшав. Коштує у середньому у купівлі 41,01 грн (-0,05), у продажу — 41,50 грн (-0,06). Євро у купівлі коштує — 44,45 грн (-0,04), у продажу — 45,18 грн (-0,06).

ПриватБанк долар купує за 40,90 грн (-0,08), продає — 41,50 грн (-0,08). У Райффайзен Банку купують за 41,00 грн (0,00), продають — за 41,453 грн (-0,10). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,00 грн (-0,15), під час продажу — 41,70 грн (-0,15).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як зазначає Minfin, в обмінних пунктах долар під час купівлі коштує 41,40 грн (-0,05), під час продажу — 41,50 грн (-0,05). Євровалюта коштує у купівлі 45,00 грн (-0,02), у продажу — 45,15 грн (-0,06).

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Нагадаємо, клієнтка державної фінустанови ПриватБанк розповіла про те, що банк безпідставно знизив її кредитний ліміт. Причиною зменшення коштів на кредитці став кредит колишнього чоловіка клієнтки.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку скаржаться на те, що банк заробляє на донатах для української армії, стягуючи комісію за послугою "Конверт". Тоді як у рекламі вказується, що це — гарний та зручний спосіб збирати донати.

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