Курс доллара, евро и злотого сегодня 30 сентября

Женщина проходит около пункта обмена валют. Фото: Новости.

Курс валют сегодня, 30 сентября, по данным НБУ, не изменился. В частности это касается евро и злотого, однако доллар подешевел.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара в Украине сегодня

Официальный курс доллара, установленный НБУ, сегодня составляет 41,16 грн (-0,04).

Курс доллара в банках также стал ниже. Валюта стоит в среднем при покупке 40,94 грн (-0,04), а при продаже — 41,50 грн (-0,03).

Курс доллара в обменниках при покупке составляет 41,47 грн (0,00), в продаже — 41,55 грн (0,00).

Курс евро в Украине на сегодня

Национальный банк Украины утвердил евро на уровне -0 45,95 грн (0,00).

Курс евровалюты в банках тем временем упал и составил при покупке 45,77 грн (-0,02), а в продаже — 46,46 (-0,03).

В обменниках курс евро следующий: при покупке 46,30 грн (0,00), при продаже — 46,45 грн (0,00).

Курс злотого в Украине на сегодня

По данным НБУ, курс злотого в понедельник — 10,75 грн (0,00).

На портале Kurs указано, что средняя цена злотого при покупке составляет 10,36 грн (0,00), а при продаже — 10,89 грн (-0,01).

Злотый в обменниках по данным Минфина покупают по 10,80 грн (0,00), продают по 10,88 грн (0,00).





Другие валюты

По данным портала Kurs, чешская крона (CZK) при покупке стоит 1,735 грн (-0,018), при продаже — 1,862 грн (-0,002).

Британский фунт стерлингов (GBP) дешевеет. Его покупают по 53,78 грн (-0,01), а продают по 55,57 грн (-0,01).

Канадский доллар (CAD) также дешевеет. Средняя цена в банках при покупке составляет 29,60 грн (-0,05), при продаже — 30,63 грн (-0,06).

Прогноз по рынку валют

Напомним, что несколько недель назад в эфире Вечір.LIVE член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина высказала прогноз по предстоящему валютному курсу в Украине. По ее словам, страна постепенно двигается к показателю курса доллара, который может составить 50 гривен.