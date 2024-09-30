Курс долара, євро та злотого сьогодні 30 вересня

Долар подешевшав, а євро та злотий не змінились — курс валют на сьогодні
Курс валют сьогодні, 30 вересня, за даними НБУ не змінився. Зокрема, це стосується євро та злотого, проте долар подешевшав.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Курс долара в Україні сьогодні
Офіційний курс долара, встановлений НБУ, сьогодні становить — 41,16 грн (-0,04).
Курс долара у банках також став нижчим. Валюта коштує в середньому в купівлі 40,94 грн (-0,04), а при продажі — 41,50 грн (-0,03).
Курс долара в обмінниках при купівлі становить 41,47 грн (0,00), у продажу — 41,55 грн (0,00).
Курс євро в Україні на сьогодні
Національний банк України затвердив євро на рівні — 45,95 грн (0,00).
Курс євровалюти у банках також впав і становить при купівлі 45,77 грн (-0,02), а у продажу — 46,46 (-0,03).
В обмінниках курс євро наступний: при купівлі 46,30 грн (0,00), при продажі — 46,45 грн (0,00).
Курс злотого в Україні на сьогодні
За даними НБУ курс злотого у понеділок — 10,75 грн (0,00).
На порталі Kurs вказано, що середня ціна злотого при купівлі становить 10,36 грн (0,00), а при продажі — 10,89 грн (-0,01).
Злотий в обмінниках за даними Мінфіну купують за 10,80 грн (0,00), продають за 10,88 грн (0,00).
Інші валюти
За даними порталу Kurs, чеська крона (CZK) у купівлі коштує 1,735 грн (-0,018), у продажу — 1,862 грн (-0,002).
Британський фунт стерлінгів (GBP) дешевшає. Його купують за 53,78 грн (-0,01), а продають за 55,57 грн (-0,01).
Канадський долар (CАD) також дешевшає. Середня ціна в банках при покупці становить 29,60 грн (-0,05), при продажу — 30,63 грн (-0,06).
Прогноз щодо ринку валют
Нагадаємо, що декілька тижнів тому в ефірі Вечір.LIVE член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна висловила прогноз щодо майбутнього валютного курсу в Україні. За її словами, країна поступово рухається до показника курсу долара, який може сягнути 50 гривень.
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