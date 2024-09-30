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Долар подешевшав, а євро та злотий не змінились — курс валют на сьогодні

30 вересня 2024 05:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Курс долара, євро та злотого сьогодні 30 вересня
Жінка проходить поблизу пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Курс валют сьогодні, 30 вересня, за даними НБУ не змінився. Зокрема, це стосується євро та злотого, проте долар подешевшав.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс долара в Україні сьогодні

Офіційний курс долара, встановлений НБУ, сьогодні становить — 41,16 грн (-0,04).

Курс долара у банках також став нижчим. Валюта коштує в середньому в купівлі 40,94 грн (-0,04), а при продажі — 41,50 грн (-0,03).

Курс долара в обмінниках при купівлі становить 41,47 грн (0,00), у продажу — 41,55 грн (0,00).

Долар подешевшав, а євро та злотий не змінились — курс валют на сьогодні - фото 1

 

Курс євро в Україні на сьогодні

Національний банк України затвердив євро на рівні — 45,95 грн (0,00).

Курс євровалюти у банках також впав і становить при купівлі 45,77 грн (-0,02), а у продажу — 46,46 (-0,03).

В обмінниках курс євро наступний: при купівлі 46,30 грн (0,00), при продажі — 46,45 грн (0,00).

 

Долар подешевшав, а євро та злотий не змінились — курс валют на сьогодні - фото 2

Курс злотого в Україні на сьогодні

За даними НБУ курс злотого у понеділок — 10,75 грн (0,00).

На порталі Kurs вказано, що середня ціна злотого при купівлі становить 10,36 грн (0,00), а при продажі — 10,89 грн (-0,01).

Злотий в обмінниках за даними Мінфіну купують за 10,80 грн (0,00), продають за 10,88 грн (0,00).

Долар подешевшав, а євро та злотий не змінились — курс валют на сьогодні - фото 3

Інші валюти

За даними порталу Kurs, чеська крона (CZK) у купівлі коштує 1,735 грн (-0,018), у продажу — 1,862 грн (-0,002).

Британський фунт стерлінгів (GBP) дешевшає. Його купують за 53,78 грн (-0,01), а продають за 55,57 грн (-0,01).

Канадський долар (CАD) також дешевшає. Середня ціна в банках при покупці становить 29,60 грн (-0,05), при продажу — 30,63 грн (-0,06).

Прогноз щодо ринку валют

Нагадаємо, що декілька тижнів тому в ефірі Вечір.LIVE член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна висловила прогноз щодо майбутнього валютного курсу в Україні. За її словами, країна поступово рухається до показника курсу долара, який може сягнути 50 гривень.

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