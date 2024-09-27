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Долар, євро та злотий дешевшають — курс іноземних валют на сьогодні

27 вересня 2024 07:07
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Курс долара, євро та злотого сьогодні 27 вересня
Чоловік заходить в пункт обміну валют. Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Курс валют сьогодні, 27 вересня, колихнувся у бік зменшення. Зокрема, це стосується американського долара, європейської валюти та польського злотого.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс долара в Україні сьогодні

Офіційний курс долара, встановлений НБУ, сьогодні становить — 41,20 грн (-0,06).

Курс долара у банках також став нижчим. Валюта коштує в середньому в купівлі 41,02 грн (-0,06), а при продажі — 41,55 грн (-0,06).

Курс долара в обмінниках при купівлі становить 41,40 грн (0,00), у продажу — 41,46 грн (0,00).

Долар, євро та злотий дешевшають — курс іноземних валют на сьогодні - фото 1

 

Курс євро в Україні на сьогодні

Національний банк України затвердив євро на рівні — 45,95 грн (-0,24).

Курс євровалюти у банках також впав і становить при купівлі 45,81 грн (-0,08), а у продажу — 46,50 (-0,07).

В обмінниках курс євро наступний: при купівлі 46,25 грн (0,00), при продажі — 46,40 грн (0,00).

Долар, євро та злотий дешевшають — курс іноземних валют на сьогодні - фото 2

 

Курс злотого в Україні на сьогодні

За даними НБУ курс злотого у п'ятницю — 10,75 грн (-0,08).

На порталі Kurs вказано, що середня ціна злотого при купівлі становить 10,38 грн (-0,01), а при продажі — 10,91 грн (-0,01).

Злотий в обмінниках за даними Мінфіну купують за 10,78 грн (0,00), продають за 10,88 грн (0,00).

Долар, євро та злотий дешевшають — курс іноземних валют на сьогодні - фото 3

Інші валюти

За даними порталу Kurs, чеська крона (CZK) у купівлі коштує 1,753 грн (0,000), у продажу — 1,863 грн (0,000).

Британський фунт стерлінгів (GBP) дешевшає. Його купують за 53,81 грн (-0,10), а продають за 55,59 грн (-0,11).

Канадський долар (CАD) також дешевшає. Середня ціна в банках при покупці становить 29,66 грн (-0,05), при продажу — 30,71 грн (-0,07).

Прогноз щодо ринку валют

Економіст Данило Монін вважає, що що кінця до 2024 року гривня може швидко втратити свої позиції. У такому випадку утримати курс долара в Україні на рівні 41-42 гривні дуже складно.

За його словами в коментарі УНІАН, до кінця року курс додала може перетнути вже 43 гривні, а максимальна можлива позначка, до яких може дотягнутися валюта — аж 44 гривні.

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