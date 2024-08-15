Курс валют сегодня 15 августа – какова стоимость доллара, евро и злотого сегодня

Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

К утру 15 августа доллар США немного подешевел, однако евро и польский злотый прибавили в стоимости. Но и удешевление и удорожание не значительны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара

Курс американского доллара по состоянию на 15 августа установлен на уровне: 41,32 (-0,02).

Курс евро

Официальный курс евро, по утверждению Нацбанка, составляет 45,54 (+0,35).

Курс злотого

По данным НБУ курс злотого в четверг составляет 10,59 (+0,06).

Курс доллара в банках

По данным Минфина, в ПриватБанке доллар покупают за 40,90, продают — за 41,50. Райффайзен Банк покупает эту валюту за 41,00, продает — за 41,35. В Сбербанке стоимость доллара при покупке составляет 41,05, а при продаже — 41,75.

Курс евро в банках

В то же время стоимость евровалюты в ПриватБанке при покупке 44,60, при продаже — 45,60. В Райффайзен Банке евро покупают за 45,00, а продают — за 45,63. Сбербанк покупает эту валюту за 44,70, а продает за 45,55.

Курс злотого в банках

Тем временем курс польского злотого в ПриватБанке при покупке 10,48, а при продаже — за 10,65. Райффайзен Банк покупает эту валюту за – 9,50, а продает — за 10,90. В Сбербанке злотый покупают за 9,90, а продают за 10,50, как и 14 августа.

Курс доллара в обменниках

На наличном рынке стоимость доллара немного снизилась. Валюта стоит в среднем по покупке 41,27, по продаже — 41,37.

Курс евро в обменниках

Евровалюта растет. В среднем покупка евро составляет 45,34, а продажа — 45,50.

Курс злотого в обменниках

Стоимость польского злотого на наличном рынке тоже пошла вверх — 10,45, в продаже — 10,55.

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Прогноз курса доллара

Напомним, что по состоянию на конец лета 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) оценил ситуацию на валютном рынке. Регулятор вполне допускает, что курс доллара пойдет не только в сторону повышения, но и понижения .

В интервью "Экономической правде" руководитель НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы движение валютного курса было в обе стороны, поскольку это возвращает ощущение валютного риска, что в итоге улучшает адаптивность украинской экономики и позволяет избежать определенных дисбалансов.