Курс валют сьогодні 15 серпня — яка вартість долара, євро та злотого сьогодні

Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

На ранок 15 серпня, долар США трішки здешевшав, проте євро та польській злотий додали у вартості. Але і здешевлення і здорожчення не є значними.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс долара

Курс американського долара станом на 15 серпня встановлено на рівні: 41,32 (-0,02).

Курс євро

Офіційний курс євро, як затвердив Нацбанк, становить 45,54 (+0,35).

Курс злотого

За НБУ курс злотого у четвер становить 10,59 (+0,06).

Курс долара в банках

За даними Мінфіну, у ПриватБанку долар купують за 40,90, продають — за 41,50. Райффайзен Банк купує цю валюту за 41,00, продає — за 41,35. В Ощадбанку вартість долара під час купівлі становить 41,05, а під час продажу — 41,75.

Курс євро в банках

Водночас вартість євровалюти в ПриватБанку під час купівлі 44,60, під час продажу — 45,60. У Райффайзен Банку євро купують за 45,00, а продають — за 45,63. Ощадбанк купує цю валюту за 44,70, а продає — за 45,55.

Курс злотого в банках

Тим часом курс польського злотого в ПриватБанку під час купівлі 10,48, а під час продажу — за 10,65. Райффайзен Банк купує цю валюту за — 9,50, а продає — за 10,90. В Ощадбанку злотий купують за 9,90, а продають — за 10,50, як і 14 серпня.

Курс долара в обмінниках

На готівковому ринку вартість долара трішки знизилась. Валюта коштує в середньому у купівлі 41,27, у продажу — 41,37.

Курс євро в обмінниках

Євровалюта зростає. В середньому купівля євро становить 45,34, а продаж — 45,50.

Курс злотого в обмінниках

Вартість польського злотого на готівковому ринку теж пішла вгору — 10,45, в продажі — 10,55.

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Прогноз курсу долара

Нагадаємо, що станом на кінець літа 2024 року, Національний банк України (НБУ) оцінив ситуацію на валютному ринку. Регулятор цілком допускає, що курс долара піде не тільки в бік підвищення, а й зниження.

В інтерв'ю "Економічній правді" керівник НБУ Андрій Пишний наголосив, що Нацбанк зацікавлений у тому, щоб рух валютного курсу був в обидва боки, оскільки це повертає відчуття валютного ризику, що у підсумку покращує адаптивність української економіки та дозволяє уникати певних дисбалансів.