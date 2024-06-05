Доллар по 45 уже к концу года. Почему дешевеет гривна и что влияет на курс

Сотрудник подсчитывает банкноты в долларах США в обменном пункте валюты ФОТО: Reuters

Гривня продолжает стремительно дешеветь. По итогам мая 2024 года украинская валюта вошла в глобальный антирейтинг самых слабых валют по отношению к доллару. А в начале июня и вовсе поставила свой собственный антирекорд, закрепившись в продаже выше 41 грн. В то же время, как говорят аналитики, это далеко не предел. Бюджету нужна девальвация, а потому к концу года курс гривни опустится еще сильнее и составит 44-45 грн за доллар.

Очередной антирекорд

По состоянию на 3 июня курс доллара в украинских банках в продаже закрепился на уровне 41,1 грн. В покупке - 40,5 грн. Официальный курс доллара в понедельник составил 40,54 грн/$, тогда как еще 1 мая составлял 39,51 грн/$.

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Девальвация национальной валюты стала следствием самого масштабного с начала полномасштабного вторжения пакета валютной либерализации, который НБУ принял в начале мае. Напомним, среди изменений, которые имели влияние на курс стало снятие ограничений покупку валюты для репатриации дивидендов, выплат по лизингу, а также погашения кредитов и импорта работ и услуг.





Принимая решение, в НБУ обещали, что рынок не почувствует изменений. Но ситуация на рынке демонстрирует обратное. Спрос на валюту вырос в разы и по состоянию на конец мая находился вблизи своих полуторагодовалых максимумов.

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, во вторник 28 мая, клиенты купили валюты почти на 639 млн долл, что является максимумом с декабря 2022 года. "Негативное сальдо клиентских операций в этот день достигло 425 млн долл", — отметил Шевчишин.

Чтобы не допустить более резкой девальвации, НБУ вынужден был "сжечь" $3,1 млрд из резервов, что является крупнейшей интервенцией с начала 2024 года. За предыдущие месяцы объемы продаж валюты НБУ были ощутимо меньше – $1,8 млрд и $2,3 млрд в марте и апреле соответственно.

Бизнес выводит капиталы и придерживает валюту

Курс доллара бил рекорды еще с конца мая. И подобные скачки, вероятно, будут и в дальнейшем. Как отмечает аналитик инвестиционной компании ICU Тарас Котович, некоторый бизнес в оперативном режиме даже изменил структуру бизнеса, чтобы получить возможность совершать несколько платежей.



"Как один из факторов — чтобы не терять майских лимитов, крупный бизнес оперативно разобрался и оптимизировался по выплатам, которые разрешил НБУ в начале мая. Знаю даже несколько примеров, когда структуру бизнеса меняли с вертикальной на горизонтальную. Чтобы сделать не один, а несколько платежей", — отметил Котович, добавив, что вывод валюты ожидаемо продолжится.

В свою очередь, как говорит советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, все это похоже на микробегство капиталов. Кроме того, он обратил внимание на еще один интересный факт. "Невозврат валютной выручки экспортерами сырья достиг угрожающих масштабов: по моим оценкам — более 10 млрд долл. Возврат практически остановился, так, по мелочам что-то переводят. Если и возвращают, то сразу под подтвержденный вывод: под импорт, частично по кредитам нерезидентов, через свои страховые по договорам перестрахования", — отмечает Кущ.

"Бюджету нужна девальвация"

Кроме того, не стоит забывать, что в условиях бюджетного дефицита, одним из немногих инструментов для его покрытия — является девальвация. "Основная часть налогов, кроме зарплатных — это налогообложение импорта, то есть пошлины и НДС. А все эти платежи привязаны к официальному курсу. Поэтому бюджету нужна девальвация", — считает Кущ.

Таким образом, дальнейшая судьба гривни будет зависеть от того, до какой отметки Нацбанк позволит девальвировать гривне. "Прогнозировать действия НБУ в этой ситуации сложно. С учетом параметров его влияния на рынок, он может "сделать" и 35, и 45. Фискальная логика Минфина говорит о 45 ближе к осени. Логика НБУ по сохранению гривневых вкладов населения в банках, говорит о 40. Думаю, сойдутся посередине. Если закрепят курс выше отметки в 40, назад он уже не вернется", — говорит Кущ.

41 грн за доллар — не предел

К слову, согласно апрельскому прогнозу от МВФ, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара в Украине ожидается на уровне 41 грн, а в пессимистическом - 42 грн. Что сопоставимо с нынешними значениями. Что любопытно резкий виток девальвации пришелся как раз таки на визит миссии МВФ. "Обычно в этот период показывают стабильность и платежеспособность. А тут не показали, и даже наоборот направили курс в новый торговый диапазон, поближе к апрельскому прогнозу МВФ", — отмечает Шевчишин.

Если следовать логике, что курс гривни опустили целенаправленно, чтобы следовать прогнозу МВФ, то уже в конце года, как считает основатель и управляющий украинской инвестиционной компании HUG'S Эрик Найман, мы, вероятно, увидим курс в районе 44-45 грн. "Нужно понимать, что так как начинали мы в районе 37 грн, а средний по прогнозу МВФ, 41 грн, то на конец года — это 41 плюс 3-4 грн. Другими словами в конец года мы можем выйти на 44-45 грн за долл", — резюмировал Найман.