Курс валют на 11 июля — доллар опустился в цене банках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на валютном рынке снова начал дешеветь. Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июля 2024 года тоже опустил официальный курс.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,71 грн (-0,05);

евро — 44,07 грн (-0,01);

злотый — 10,35 грн (+0,02).

Курс валют в банках

Как сообщает издание Kurs, на наличном рынке доллар подешевел. Стоит в среднем по покупке 40,51 грн (-0,04), в продаже — 40,97 грн (-0,08). Евро в покупке стоит — 43,80 грн (-0,05), в продаже — 44,52 грн (-0,05).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,24 грн (-0,16), в продаже — 40,40 грн (-0,60). В Райффайзен Банке покупают за 40,50 грн (0,00), продают — за 40,93 грн (0,00). В Ощадбанке стоит при покупке 40,55 грн, при продаже — 41,05 грн.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,93 грн (-0,01), в продаже — 41,03 грн (0,00). Евро стоит в покупке 44,35 грн (-0,03), в продаже — 44,50 грн (-0,02).

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Напомним, эксперты утверждают, что поскольку украинцы начинали год в районе 37 грн, а средний по прогнозу МВФ — 41 грн, то на конец года – это 41 плюс 3-4 грн. Другими словами, в конец года страна выйдет на отметку в 44-45 грн за доллар.

Также сообщалось, что в течение всего июля на валютном рынке ожидается относительное спокойствие с незначительными колебаниями валютных курсов. Это свидетельствует о стабильности экономической ситуации в стране.