Курс валют на 11 липня — долар опустився в ціні банках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на валютному ринку знову почав дешевшати. Національний банк України (НБУ) на 11 липня 2024 року теж опустив офіційний курс.

Про це інформує пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,71 грн (-0,05);

євро — 44,07 грн (-0,01);

злотий — 10,35 грн (+0,02).

Курс валют у банках

Як повідомляє видання Kurs, на готівковому ринку долар подешевшав. Коштує у середньому у купівлі 40,51 грн (-0,04), у продажу — 40,97 грн (-0,08). Євро у купівлі коштує — 43,80 грн (-0,05), у продажу — 44,52 грн (-0,05).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,24 грн (-0,16), у продажу — 40,40 грн (-0,60). У Райффайзен Банку купують за 40,50 грн (0,00), продають — за 40,93 грн (0,00). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,55 грн, під час продажу — 41,05 грн.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,93 грн (-0,01), у продажу — 41,03 грн (0,00). Євро коштує у купівлі 44,35 грн (-0,03), у продажу — 44,50 грн (-0,02).

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Нагадаємо, експерти стверджують, що оскільки українці починали рік в районі 37 грн, а середній за прогнозом МВФ — 41 грн, то на кінець року — це 41 плюс 3-4 грн. Іншими словами, в кінець року країна вийде на позначку 44-45 грн за долар.

Також повідомлялося, що протягом усього липня на валютному ринку очікується відносний спокій з незначними коливаннями валютних курсів. Це свідчить про стабільність економічної ситуації в країні.