Лучший курс доллара в Украине на 7 марта 2025 года — где выгоднее продают валюту

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине третий день подряд дешевеет американская валюта. Курс доллара в банках и обменниках снова снизился по отношению к гривне.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на пятницу, 7 марта.

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Курс доллара в обменниках

По состоянию на 7 марта доллары в обменниках покупают в среднем за 40,90 гривны, что на 2 копейки выше, чем в предыдущий день. Продают валюту США за 41,47 гривны. Это также на 2 копейки выше относительно 6 марта.

Курс доллара в банках

На утро 6 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,10 гривны — на 5 копеек ниже относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,65 гривни (-5 копеек).

Курс доллара в кассах банков Украины:

ПриватБанк: покупка — 40,85, продажа — 41,45;

ПУМБ: покупка — 41,10, продажа — 41,70;

Райффайзен Банк: покупка — 41,05, продажа — 41,37;

Сенс Банк: покупка — 41,05, продажа — 41,48;

Укрсиббанк: покупка — 41,00, продажа — 41,65;

Кредобанк: покупка — 41,11, продажа — 41,54;

Таскомбанк: покупка — 41,05, продажа — 41,55;

А-Банк: покупка — 41,10, продажа — 41,70;

ПроКредит Банк: покупка — 41,10, продажа — 41,65;

МТБ Банк: покупка — 41,00, продажа — 41,60;

Аккордбанк: покупка — 41,00, продажа — 41,52;

Банк Львов: покупка — 41,20, продажа — 41,29;

Коминбанк: покупка — 40,90, продажа — 41,60;

Клиринговый Дом: покупка — 41,16, продажа — 41,66;

Юнекс Банк: покупка — 41,10, продажа — 41,44

Ощадбанк: покупка — 41,05, продажа — 41,50;

Монобанк: покупка — 41,15, продажа — 41,66.

Что происходит с курсом доллара в Украине и каким он будет

Цена американской валюты зависит от соотношения спроса и предложения. Курс доллара в Украине постоянно меняется, что обусловлено активностью на валютном рынке как физических лиц, так и бизнеса. В течение года наблюдаются периоды, когда спрос на доллар растет, что может приводить к его подорожанию.

С середины января американская валюта начала плавно дешеветь, что стало неожиданностью для многих украинцев, ведь до этого она стабильно росла в цене на протяжении нескольких месяцев. Эксперты объясняют эту тенденцию действиями Национального банка, направленными на сдерживание инфляции. В частности, девальвация гривны замедлилась из-за того, что крупные импортеры в феврале имели меньшую потребность в иностранной валюте.

Иными словами, спрос на доллар был достаточно низким. Однако, если ситуация изменится — предложение перестанет удовлетворять спрос — украинцы могут увидеть новые, менее приятные для них показатели курса. Экономисты считают, что к концу 2025 года доллар может достичь уровня, заложенного в государственный бюджет (45 грн), и даже превысить его.

Напомним украинцы имеют право отказаться от обмена валюты, если отменят операцию в течение 15 минут. Эта услуга называется "обратный обмен валют" и регулируется Постановлением правления НБУ №2. Для ее оформления необходимо предоставить квитанцию и соответствующий расчетный документ.

Кроме того, мы уже сообщали, что из-за торговой политики президента США Дональда Трампа курс доллара за последние три месяца упал до минимальных значений. Вследствие этого инвесторы начали переходить к более безопасным валютам, таким как японская иена и швейцарский франк.