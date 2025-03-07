Лучший курс доллара в Украине на 7 марта 2025 года — где выгоднее продают валюту

Доллар выбрал направление — в каких банках лучший курс валют
В Украине третий день подряд дешевеет американская валюта. Курс доллара в банках и обменниках снова снизился по отношению к гривне.
Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на пятницу, 7 марта.
Курс доллара в обменниках
По состоянию на 7 марта доллары в обменниках покупают в среднем за 40,90 гривны, что на 2 копейки выше, чем в предыдущий день. Продают валюту США за 41,47 гривны. Это также на 2 копейки выше относительно 6 марта.
Курс доллара в банках
На утро 6 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,10 гривны — на 5 копеек ниже относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,65 гривни (-5 копеек).
Курс доллара в кассах банков Украины:
- ПриватБанк: покупка — 40,85, продажа — 41,45;
- ПУМБ: покупка — 41,10, продажа — 41,70;
- Райффайзен Банк: покупка — 41,05, продажа — 41,37;
- Сенс Банк: покупка — 41,05, продажа — 41,48;
- Укрсиббанк: покупка — 41,00, продажа — 41,65;
- Кредобанк: покупка — 41,11, продажа — 41,54;
- Таскомбанк: покупка — 41,05, продажа — 41,55;
- А-Банк: покупка — 41,10, продажа — 41,70;
- ПроКредит Банк: покупка — 41,10, продажа — 41,65;
- МТБ Банк: покупка — 41,00, продажа — 41,60;
- Аккордбанк: покупка — 41,00, продажа — 41,52;
- Банк Львов: покупка — 41,20, продажа — 41,29;
- Коминбанк: покупка — 40,90, продажа — 41,60;
- Клиринговый Дом: покупка — 41,16, продажа — 41,66;
- Юнекс Банк: покупка — 41,10, продажа — 41,44
- Ощадбанк: покупка — 41,05, продажа — 41,50;
- Монобанк: покупка — 41,15, продажа — 41,66.
Что происходит с курсом доллара в Украине и каким он будет
Цена американской валюты зависит от соотношения спроса и предложения. Курс доллара в Украине постоянно меняется, что обусловлено активностью на валютном рынке как физических лиц, так и бизнеса. В течение года наблюдаются периоды, когда спрос на доллар растет, что может приводить к его подорожанию.
С середины января американская валюта начала плавно дешеветь, что стало неожиданностью для многих украинцев, ведь до этого она стабильно росла в цене на протяжении нескольких месяцев. Эксперты объясняют эту тенденцию действиями Национального банка, направленными на сдерживание инфляции. В частности, девальвация гривны замедлилась из-за того, что крупные импортеры в феврале имели меньшую потребность в иностранной валюте.
Иными словами, спрос на доллар был достаточно низким. Однако, если ситуация изменится — предложение перестанет удовлетворять спрос — украинцы могут увидеть новые, менее приятные для них показатели курса. Экономисты считают, что к концу 2025 года доллар может достичь уровня, заложенного в государственный бюджет (45 грн), и даже превысить его.
Напомним украинцы имеют право отказаться от обмена валюты, если отменят операцию в течение 15 минут. Эта услуга называется "обратный обмен валют" и регулируется Постановлением правления НБУ №2. Для ее оформления необходимо предоставить квитанцию и соответствующий расчетный документ.
Кроме того, мы уже сообщали, что из-за торговой политики президента США Дональда Трампа курс доллара за последние три месяца упал до минимальных значений. Вследствие этого инвесторы начали переходить к более безопасным валютам, таким как японская иена и швейцарский франк.
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