Найкращий курс долара в Україні на 7 березня 2025 року — де вигідніше продають валюту

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні третій день поспіль дешевшає американська валюта. Курс долара у банках і обмінниках знову знизився відносно гривні.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на п'ятницю, 7 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 7 березня долари в обмінниках купують у середньому за 40,90 гривні, що на 2 копійки вище, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,47 гривні. Це також на 2 копійки вище щодо 6 березня.

Курс долара у банках

На ранок 6 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,10 гривні — на 5 копійок нижче відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,65 гривні (-5 копійок).

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 40,85, продаж — 41,45;

ПУМБ: купівля — 41,10, продаж — 41,70;

Райффайзен Банк: купівля — 41,05, продаж — 41,37;

Сенс Банк: купівля — 41,05, продаж — 41,48;

Укрсиббанк: купівля — 41,00, продаж — 41,65;

Кредобанк: купівля — 41,11, продаж — 41,54;

Таскомбанк: купівля — 41,05, продаж — 41,55;

А-Банк: купівля — 41,10, продаж — 41,70;

ПроКредит Банк: купівля — 41,10, продаж — 41,65;

МТБ Банк: купівля — 41,00, продаж — 41,60;

Акордбанк: купівля — 41,00, продаж — 41,52;

Банк Львів: купівля — 41,20, продаж — 41,29;

Комінбанк: купівля — 40,90, продаж — 41,60;

Кліринговий Дім: купівля — 41,16, продаж — 41,66;

Юнекс Банк: купівля — 41,10, продаж — 41,44

Ощадбанк: купівля — 41,05, продаж — 41,50;

Монобанк: купівля — 41,15, продаж — 41,66.

Що відбувається з курсом долара в Україні і яким він буде

Ціна американської валюти залежить від співвідношення попиту та пропозиції. Курс долара в Україні постійно змінюється, що обумовлено активністю на валютному ринку як фізичних осіб, так і бізнесу. Протягом року спостерігаються періоди, коли попит на долар зростає, що може призводити до його подорожчання.

Із середини січня американська валюта почала плавно дешевшати, що стало несподіванкою для багатьох українців, адже до цього вона стабільно зростала в ціні протягом кількох місяців. Експерти пояснюють цю тенденцію діями Національного банку, спрямованими на стримування інфляції. Зокрема, девальвація гривні сповільнилася через те, що великі імпортери у лютому мали меншу потребу в іноземній валюті.

Іншими словами, попит на долар був досить низьким. Однак, якщо ситуація зміниться — пропозиція перестане задовольняти попит — українці можуть побачити нові, менш приємні для них показники курсу. Економісти вважають, що до кінця 2025 року долар може досягти рівня, закладеного у державний бюджет (45 грн), і навіть перевищити його.

Нагадаємо українці мають право відмовитися від обміну валюти, якщо скасують операцію протягом 15 хвилин. Ця послуга називається "зворотній обмін валют" і регулюється Постановою правління НБУ №2. Для її оформлення необхідно надати квитанцію та відповідний розрахунковий документ.

Крім того, ми вже повідомляли, що через торгівельну політику президента США Дональда Трампа курс долара за останні три місяці впав до мінімальних значень. Внаслідок цього інвестори почали переходити до більш безпечних валют, таких як японська єна та швейцарський франк.