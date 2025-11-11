Видео
Главная Финансы Доллар набирает темп — что происходит с курсом на черном рынке

Доллар набирает темп — что происходит с курсом на черном рынке

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 15:50
обновлено: 14:53
Курс доллара на черном рынке — за сколько можно сдать и купить валюту
Женщина считает доллары. Фото: Pexels

Официальный курс американской валюты во вторник, 11 ноября, снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущими сутками — до 41,95 грн/долл. Ситуация в банках сегодня другая — покупают доллар по 41,75 грн в среднем, продают — по 42,25 грн, что дороже на 5 и 7 копеек соответственно, если сравнить с курсом понедельника, 10 ноября.

Новини.LIVE выясняли, что происходит с курсом доллара на черном рынке.

За сколько можно сдать доллары

Черный рынок валют 11 ноября находится в состоянии определенной "турбулентности", как свидетельствуют данные специализированного портала "Курс Украины". В начале торгового дня частники готовы были покупать доллары по 42,015 грн, но уже через несколько часов повысили ценник до 42,039 грн/долл.

С небольшими колебаниями курс американской валюты продолжал расти и к 12.00 достиг отметки 42,063 грн/долл. Однако дальше ситуация немного "остыла" и ближе к 15.00 на черном рынке за доллар давали в среднем 42,041 грн.

За сколько можно купить доллары 11 ноября

В этом сегменте ситуация сегодня немного спокойнее. По состоянию на 8.30 утра частные лица продавали американскую валюту по курсу 42,124 грн/долл. Лишь ближе к полудню ценники на черном рынке выросли до 42,139 грн/долл., но уже около 15.00 вернулись к утренней отметке.

Ждать ли доллар по 50 грн в Украине

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE объяснил, что прогнозировать курс валют на годы вперед очень сложно. Однако, даже показатель 50 грн/долл. в 2029 году не является чрезмерным, он может свидетельствовать об умеренном росте и относительной стабильности, учитывая большой временной промежуток.

"По состоянию на сейчас в Украине достаточно золотовалютных резервов, а платежный баланс компенсируется помощью международных партнеров. Поэтому если мы сохраним такой же уровень поддержки в 2026-2027 годах, а переговоры об этом как раз продолжаются, то никаких оснований для скачков курса доллара не будет", — констатировал Гетманцев.

По его словам, если будет достаточно источников для покрытия дефицита бюджета, то удорожания американской валюты в Украине удастся избежать.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
