Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Долар набирає темп — що відбувається з курсом на чорному ринку

Долар набирає темп — що відбувається з курсом на чорному ринку

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 15:50
Оновлено: 14:53
Курс долара на чорному ринку — за скільки можна здати та купити валюту
Жінка рахує долари. Фото: Pexels

Офіційний курс американської валюти у вівторок, 11 листопада, знизився на 2 копійки порівняно з попередньою добою — до 41,95 грн/дол. Ситуація в банках сьогодні інша — купують долар по 41,75 грн в середньому, продають — по 42,25 грн, що дорожче на 5 та 7 копійок відповідно, якщо порівняти з курсом понеділка, 10 листопада.

Новини.LIVE з'ясовували, що відбувається з курсом долара на чорному ринку. 

Реклама
Читайте також:

За скільки можна здати долари 

Чорний ринок валют 11 листопада перебуває в стані певної "турбулентності", як свідчать дані спеціалізованого порталу "Курс України".  На початку торгового дня приватники готові були купувати долари по 42,015 грн, але вже за кілька годин підвищили цінник до 42,039 грн/дол.

З невеликими коливаннями курс американської валюти продовжував зростати й до 12.00 сягнув позначки 42,063 грн/дол. Проте далі ситуація трохи "охолола" й ближче до 15.00 на чорному ринку за долар давали в середньому 42,041 грн.  

За скільки можна купити долари 11 листопада

В цьому сегменті ситуація сьогодні трохи спокійніша. Станом на 8.30 ранку приватні особи продавали американську валюту за курсом 42,124 грн/дол. Лише ближче до опівдня цінники на чорному ринку зросли до 42,139 грн/дол., але вже близько 15.00 повернулися до ранкової позначки. 

Чи чекати долар по 50 грн в Україні

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE пояснив, що прогнозувати курс валют на роки вперед дуже складно. Проте, навіть показник 50 грн/дол. у 2029 році не є надмірним, він може свідчити про помірне зростання і відносну стабільність, враховуючи великий часовий проміжок.

"Станом на зараз в Україні достатньо золотовалютних резервів, а платіжний баланс компенсується допомогою міжнародних партнерів. Тому якщо ми збережемо такий самий рівень підтримки у 2026-2027 роках, а перемовини про це якраз тривають, то жодних підстав для стрибків курсу долара не буде", — констатував Гетманцев.

За його словами, якщо буде достатньо джерел для покриття дефіциту бюджету, то дорожчання американської валюти в Україні вдасться уникнути. 

Раніше ми розповідали, чому українцям варто збирати долари із зірочкою.

Також дізнавайтеся, скільки треба заплатити у листопаді, щоб купити 1 тисячу доларів.

курс валют курс долара долар обмінники обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації