Курс долара на чорному ринку — за скільки можна здати та купити валюту

Жінка рахує долари. Фото: Pexels

Офіційний курс американської валюти у вівторок, 11 листопада, знизився на 2 копійки порівняно з попередньою добою — до 41,95 грн/дол. Ситуація в банках сьогодні інша — купують долар по 41,75 грн в середньому, продають — по 42,25 грн, що дорожче на 5 та 7 копійок відповідно, якщо порівняти з курсом понеділка, 10 листопада.

Новини.LIVE з'ясовували, що відбувається з курсом долара на чорному ринку.

Реклама

Читайте також:

За скільки можна здати долари

Чорний ринок валют 11 листопада перебуває в стані певної "турбулентності", як свідчать дані спеціалізованого порталу "Курс України". На початку торгового дня приватники готові були купувати долари по 42,015 грн, але вже за кілька годин підвищили цінник до 42,039 грн/дол.

З невеликими коливаннями курс американської валюти продовжував зростати й до 12.00 сягнув позначки 42,063 грн/дол. Проте далі ситуація трохи "охолола" й ближче до 15.00 на чорному ринку за долар давали в середньому 42,041 грн.

За скільки можна купити долари 11 листопада

В цьому сегменті ситуація сьогодні трохи спокійніша. Станом на 8.30 ранку приватні особи продавали американську валюту за курсом 42,124 грн/дол. Лише ближче до опівдня цінники на чорному ринку зросли до 42,139 грн/дол., але вже близько 15.00 повернулися до ранкової позначки.

Чи чекати долар по 50 грн в Україні

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE пояснив, що прогнозувати курс валют на роки вперед дуже складно. Проте, навіть показник 50 грн/дол. у 2029 році не є надмірним, він може свідчити про помірне зростання і відносну стабільність, враховуючи великий часовий проміжок.

"Станом на зараз в Україні достатньо золотовалютних резервів, а платіжний баланс компенсується допомогою міжнародних партнерів. Тому якщо ми збережемо такий самий рівень підтримки у 2026-2027 роках, а перемовини про це якраз тривають, то жодних підстав для стрибків курсу долара не буде", — констатував Гетманцев.

За його словами, якщо буде достатньо джерел для покриття дефіциту бюджету, то дорожчання американської валюти в Україні вдасться уникнути.

Раніше ми розповідали, чому українцям варто збирати долари із зірочкою.

Також дізнавайтеся, скільки треба заплатити у листопаді, щоб купити 1 тисячу доларів.