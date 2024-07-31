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Доллар колеблется на рынке — что предлагают банки

31 июля 2024 23:05
Ксения Симонова - Редактор
Курс валют на 1 августа — доллар начал колебаться на рынке
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Курс доллара в банковских учреждениях еще снижается, а в обменниках снова начал расти. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс американской валюты снизился, установленный на 1 августа 2024 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка и мониторинговых сайтах.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 41,00 грн (-0,02);
  • евро — 44,40 грн (-0,01);
  • злотый — 10,35 грн (-0,01).

Курс валют в банках

Как информирует портал Kurs, на отечественном наличном рынке доллар незначительно подорожал. Стоит в среднем в покупке 40,86 грн (+0,01), в продаже — 41,36 грн (+0,01). Евро в покупке стоит — 44,20 грн (+0,05), в продаже — 44,901 грн (0,00).

В ПриватБанке доллар покупают за 40,65 грн (-0,05), продают — 41,25 грн (-0,05). В Райффайзен Банке покупают за 40,70 грн (0,00), продают — за 41,19 грн (-0,03). В Ощадбанке стоит при покупке 40,90 грн (0,00) при продаже — 41,40 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Минфин

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в украинских обменниках доллар в покупке стоит 41,30 грн (+0,08), в продаже — 41,50 грн (+0,15). Евро стоит в покупке 44,75 грн (+0,09), в продаже — 45,00 грн (+0,05).

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Напомним, клиентка Ощадбанка оказалась в непредсказуемой ситуации: с ее кредитного счета загадочно исчезли 9884 гривны. Теперь банк требует возврата средств, а клиентка в свою очередь настаивает на их восстановлении.

Также писали, что клиент ПриватБанка рассказала о том, что банк безосновательно снизил ее кредитный лимит. Когда она обратилась в службу поддержки, специалисты сообщили, что причиной уменьшения средств на кредитке стал кредит бывшего мужа клиентки.

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