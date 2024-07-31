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Долар коливається на ринку — що пропонують банки

31 липня 2024 23:05
Ксенія Симонова - Редактор
Курс валют на 1 серпня — долар почав коливатися на ринку
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Курс долара у банківських установах ще знижується, а в обмінниках знову почав зростати. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс американської валюти знизився, встановлений на 1 серпня 2024 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку та моніторингових сайтах.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,00 грн (-0,02);
  • євро — 44,40 грн (-0,01);
  • злотий — 10,35 грн (-0,01).

Курс валют у банках

Як інформує портал Kurs, на вітчизняному готівковому ринку долар незначно подорожчав. Коштує у середньому у купівлі 40,86 грн (+0,01), у продажу — 41,36 грн (+0,01). Євро у купівлі коштує — 44,20 грн (+0,05), у продажу — 44,901 грн (0,00).

У ПриватБанку долар купують за 40,65 грн (-0,05), продають — 41,25 грн (-0,05). У Райффайзен Банку купують за 40,70 грн (0,00), продають — за 41,19 грн (-0,03). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,90 грн (0,00) під час продажу — 41,40 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Мінфін

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в українських обмінниках долар у купівлі коштує 41,30 грн (+0,08), у продажу — 41,50 грн (+0,15). Євро коштує у купівлі 44,75 грн (+0,09), у продажу — 45,00 грн (+0,05).

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Нагадаємо, клієнтка Ощадбанку опинилася в непередбачуваній ситуації: з її кредитного рахунку загадково зникли 9 884 гривні. Тепер банк вимагає повернення коштів, а клієнтка своєю чергою наполягає на їхньому відновленні.

Також писали, що клієнтка ПриватБанку розповіла про те, що банк безпідставно знизив її кредитний ліміт. Коли вона звернулася до служби підтримки, фахівці повідомили, що причиною зменшення коштів на кредитці став кредит колишнього чоловіка клієнтки.

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