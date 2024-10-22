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Доллар, евро и злотый стабильны — курс валют на вторник

22 октября 2024 06:50
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Сегодня, во вторник, 22 октября, НБУ укрепил гривну — курс почти не изменился, хотя евро дорожает
Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Курс валют сегодня, 22 октября, продолжает быть стабильным. Хотя евро немного подорожал.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс доллара

По итогам торгов на межбанке Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на вторник, 22 октября, на уровне 41,2833 грн/долл. по сравнению с 41,2308 грн/долл. в понедельник.

Доллар евро и злотый стабильны - курс валют на вторник - фото 1
Курс НБУ сегодня. Фото: Нацбанк

Официальный курс евро

На сегодняшний день НБУ установил курс евровалюты на уровне 44,8130 грн/евро, что немного дешевле, чем вчерашний курс на уровне 44,7272 грн/евро.

Официальный курс польского злотого

Что касается польской валюты, то злотый почти не изменился в стоимости, хотя технически НБУ снизил курс злотого до 10,3792 грн, что соответствует курсу на вчера.

Самый выгодный курс валют

Сегодня выгоднее всего продать доллар в Полтава-банке — за 41,35 грн, а приобрести в Кредитвест Банке — за 41,30 грн. Евро выгодно покупает тоже Полтава-банк — за 45,15 грн, а продает Скай Банк — за 45,15 грн. Злотый выгодно покупает опять же Полтава-банк — за 10,40 грн, а продает Приват Банк — за 10,45 грн.

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Напомним, в департаменте казначейства "Глобус банка" рассказали, что в октябре 2024 года на валютном рынке ожидается сохранение динамики изменений в сторону повышения. В дальнейшем возможны также колебания, которые несколько укрепят гривну.

По прогнозу, до 20 октября ожидаются следующие коридоры курсовых изменений: на межбанке — 41,1-41,7 грн/долл., на наличном 41,2-41,9 грн/долл.

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