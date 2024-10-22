Долар, євро та злотий стабільні — курс валют на вівторок
Курс валют сьогодні, 22 жовтня, продовжує бути стабільним. Хоча євро трішки подорожчав.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Офіційний курс долара
За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 22 жовтня, на рівні 41,2833 грн/дол. порівняно із 41,2308 грн/дол. у понеділок.
Офіційний курс євро
На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 44,8130 грн/євро, що трішки дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 44,7272 грн/євро.
Офіційний курс польського злотого
Щодо польської валюту, то злотий майже не змінився у вартості, хоча технічно НБУ знизив курс злотого до 10,3792 грн, що відповідає курсу на вчора.
Найвигідніший курс валют
Сьогодні вигідніше всього продати долар в Полтава-банк — за 41,35 грн, а придбати в Кредитвест Банку за 41,30 грн. Євро вигідно купує теж Полтава-банк — за 45,15 грн, а продає Скай Банк — за 45,15 грн. Злотий вигідно купує знову ж таки Полтава-банк — за 10,40 грн, а продає Приват Банк — за 10,45 грн.
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Нагадаємо, у департаменті казначейства "Глобус банку" розповіли, що у жовтні 2024 року на валютному ринку очікується збереження динаміки змін у бік підвищення. Надалі можливі також коливання, що дещо зміцнять гривню.
За прогнозом, до 20 жовтня очікуються такі коридори курсових змін: на міжбанку — 41,1-41,7 грн/дол., на готівковому 41,2-41,9 грн/дол.
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