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Долар, євро та злотий стабільні — курс валют на вівторок

22 жовтня 2024 06:50
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Сьогодні, у вівторок, 22 жовтня, НБУ зміцнив гривню — курс майже не змінився, хоча євро дорожчає
Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Курс валют сьогодні, 22 жовтня, продовжує бути стабільним. Хоча євро трішки подорожчав. 

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти. 

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Офіційний курс долара

За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 22 жовтня, на рівні 41,2833 грн/дол. порівняно із 41,2308 грн/дол. у понеділок. 

Долар євро та злотий стабільні — курс валют на вівторок - фото 1
Курс НБУ на сьогодні. Фото: Нацбанк

Офіційний курс євро

На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 44,8130 грн/євро, що трішки дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 44,7272 грн/євро. 

Офіційний курс польського злотого

Щодо польської валюту, то злотий майже не змінився у вартості, хоча технічно НБУ знизив курс злотого до 10,3792 грн, що відповідає курсу на вчора.

Найвигідніший курс валют

Сьогодні вигідніше всього продати долар в Полтава-банк — за 41,35 грн, а придбати в Кредитвест Банку за 41,30 грн. Євро вигідно купує теж Полтава-банк  — за 45,15 грн, а продає Скай Банк — за 45,15 грн. Злотий вигідно купує знову ж таки Полтава-банк — за 10,40 грн, а продає Приват Банк — за 10,45 грн.

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Нагадаємо, у департаменті казначейства "Глобус банку" розповіли, що у жовтні 2024 року на валютному ринку очікується збереження динаміки змін у бік підвищення. Надалі можливі також коливання, що дещо зміцнять гривню.

За прогнозом, до 20 жовтня очікуються такі коридори курсових змін: на міжбанку — 41,1-41,7 грн/дол., на готівковому 41,2-41,9 грн/дол.

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