Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Доллар, евро и злотый продолжают расти — курс валют на сегодня arrow

Доллар, евро и злотый продолжают расти — курс валют на сегодня

25 сентября 2024 05:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня 25 сентября
Обмен валют. Фото: Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют сегодня, 25 сентября, по данным НБУ немного стабилизировался, но продолжает расти. Меньше всего подорожал американский доллар.

Об этом пишет пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар - 41,37 грн (+0,02);
  • евро - 46,04 грн (+0,05);
  • злотый - 10,79 грн (+0,04).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке курс доллара значительно подорожал при покупке. Доллар США стоит в среднем при покупке 41,55 грн (+0,35), в продаже – 41,64 грн (-0,05). Евровалюта тем временем тоже теряет стоимость и стоит при покупке — 46,86 грн (+0,51), в продаже — 46,49 грн (-0,10).

ПриватБанк доллар покупает за 41,00 грн (+0,05), продает — за 41,55 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 41,20 грн (+0,10), продают – за 41,58 грн (-0,10). В Ощадбанке доллар стоит при покупке 41,15 грн (+0,05), при продаже — 41,75 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины.

None - фото 1
Курс бакса в банках. Фото: Minfin

Курс валют в обменниках

По информации Minfin , в обменниках доллар в покупке стоит 41,55 грн (-0,11), в продаже — 41,62 грн (-0,10). Евровалюта при покупке стоит 46,35 грн (-0,05), в продаже — 46,50 грн (-0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Комментарий эксперта

Напомним, недавно в эфире День.LIVE исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года. По его словам, речь идет о 42,5 гривнах за доллар.

"В декабре 2025 года курс доллара будет на уровне 48 грн, в конце этого года у нас точно будет 42,5 грн за доллар", — подчеркнул Пендзин.

курс валют курс гривны курс доллара курс евро обменники злотый обмен валют

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Эксклюзив

06:38 Возможно ли построить подземные ТЭС в Украине — в ВР ответили

06:30 В Украине продолжают расти цены на кукурузу - стоимость зерна в сентябре

06:30 Документы для получения отсрочки — какие проблемы могут возникнуть в ТЦК

06:16 Золотые и серебряные медали для учеников отменят, — в МОН рассказали подробности

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

06:03 Чем заменить русизм "в конце концов" — советы языковедов

06:01 Карты Ощадбанка иногда могут считаться недействительными — причины

05:50 В Украине снова дорожает автогаз — сколько стоит горючее на АЗС

05:50 Доллар, евро и злотый продолжают расти — курс валют на сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Эксклюзив

06:38 Возможно ли построить подземные ТЭС в Украине — в ВР ответили

06:30 В Украине продолжают расти цены на кукурузу - стоимость зерна в сентябре

06:30 Документы для получения отсрочки — какие проблемы могут возникнуть в ТЦК

06:16 Золотые и серебряные медали для учеников отменят, — в МОН рассказали подробности

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

06:03 Чем заменить русизм "в конце концов" — советы языковедов

06:01 Карты Ощадбанка иногда могут считаться недействительными — причины

05:50 В Украине снова дорожает автогаз — сколько стоит горючее на АЗС

05:50 Доллар, евро и злотый продолжают расти — курс валют на сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью