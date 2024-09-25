Курс доллара, евро и злотого сегодня 25 сентября

Обмен валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 25 сентября, по данным НБУ немного стабилизировался, но продолжает расти. Меньше всего подорожал американский доллар.

Об этом пишет пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Курс доллара, евро и злотого

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар - 41,37 грн (+0,02);

евро - 46,04 грн (+0,05);

злотый - 10,79 грн (+0,04).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке курс доллара значительно подорожал при покупке. Доллар США стоит в среднем при покупке 41,55 грн (+0,35), в продаже – 41,64 грн (-0,05). Евровалюта тем временем тоже теряет стоимость и стоит при покупке — 46,86 грн (+0,51), в продаже — 46,49 грн (-0,10).

ПриватБанк доллар покупает за 41,00 грн (+0,05), продает — за 41,55 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 41,20 грн (+0,10), продают – за 41,58 грн (-0,10). В Ощадбанке доллар стоит при покупке 41,15 грн (+0,05), при продаже — 41,75 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины.

Курс бакса в банках. Фото: Minfin

Курс валют в обменниках

По информации Minfin , в обменниках доллар в покупке стоит 41,55 грн (-0,11), в продаже — 41,62 грн (-0,10). Евровалюта при покупке стоит 46,35 грн (-0,05), в продаже — 46,50 грн (-0,05).

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Комментарий эксперта

Напомним, недавно в эфире День.LIVE исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года. По его словам, речь идет о 42,5 гривнах за доллар.

"В декабре 2025 года курс доллара будет на уровне 48 грн, в конце этого года у нас точно будет 42,5 грн за доллар", — подчеркнул Пендзин.