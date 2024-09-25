Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Долар, євро та злотий продовжують зростати — курс валют на сьогодні arrow

Долар, євро та злотий продовжують зростати — курс валют на сьогодні

25 вересня 2024 05:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Курс долара, євро та злотого сьогодні 25 вересня
Обмін валют. Фото: Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Курс валют сьогодні, 25 вересня, за даними НБУ трохи стабілізувався, але продовжує зростати. Найменше подорожчав американський долар. 

Про це пише пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,37 грн (+0,02);
  • євро — 46,04 грн (+0,05);
  • злотий — 10,79 грн (+0,04).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку курс долара значно здорожчав при купівлі. Долар США коштує у середньому при купівлі 41,55 грн (+0,35), у продажу — 41,64 грн (-0,05). Євровалюта тим часом теж втрачає вартість та коштує при купівлі — 46,86 грн (+0,51), у продажу — 46,49 грн (-0,10).

ПриватБанк долар купує за 41,00 грн (+0,05), продає — за 41,55 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 41,20 грн (+0,10), продають — за 41,58 грн (-0,10). В Ощадбанку долар коштує під час купівлі 41,15 грн (+0,05), під час продажу — 41,75 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

None - фото 1
Курс долара в банках. Фото: Minfin

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,55 грн (-0,11), у продажу — 41,62 грн (-0,10). Євровалюта у купівлі коштує 46,35 грн (-0,05), у продажу — 46,50 грн (-0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Коментар експерта

Нагадаємо, нещодавно в ефірі День.LIVE виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року. За його словами, мова йде про 42,5 гривні за долар.

"У грудні 2025 року курс долара буде на рівні 48 грн, наприкінці цього року ми точно будемо мати 42,5 грн за долар", — наголосив Пендзин.

курс валют курс гривні курс долара курс євро обмінники злотий обмін валют

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 ПриватБанк без пояснень заблокував всі гроші біженки — деталі скарги

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

Ексклюзив

06:38 Чи можливо збудувати підземні ТЕС в Україні — у ВР дали відповідь

06:30 В Україні продовжують зростати ціни на кукурудзу — вартість зерна у вересні

06:30 Документи для отримання відстрочки — які проблеми можуть виникнути в ТЦК

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

06:16 Золоті та срібні медалі для учнів скасують, — у МОН розповіли подробиці

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

06:03 Чим замінити русизм "в конце концов" — поради мовознавців

06:01 Картки Ощадбанку іноді можуть вважатися недійсними — причини

05:50 В Україні знову дорожчає автогаз — скільки коштує пальне на АЗС

07:01 ПриватБанк без пояснень заблокував всі гроші біженки — деталі скарги

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

Ексклюзив

06:38 Чи можливо збудувати підземні ТЕС в Україні — у ВР дали відповідь

06:30 В Україні продовжують зростати ціни на кукурудзу — вартість зерна у вересні

06:30 Документи для отримання відстрочки — які проблеми можуть виникнути в ТЦК

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

06:16 Золоті та срібні медалі для учнів скасують, — у МОН розповіли подробиці

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

06:03 Чим замінити русизм "в конце концов" — поради мовознавців

06:01 Картки Ощадбанку іноді можуть вважатися недійсними — причини

05:50 В Україні знову дорожчає автогаз — скільки коштує пальне на АЗС

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

Text

11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

Text

10:06 Військовий ЗСУ поділився найкреативнішим способом застосування дронів

Text

08:00 Корупція в прокуратурі та зустріч Зеленського з Шольцом у США — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені