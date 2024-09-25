Курс долара, євро та злотого сьогодні 25 вересня

Обмін валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 25 вересня, за даними НБУ трохи стабілізувався, але продовжує зростати. Найменше подорожчав американський долар.

Про це пише пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,37 грн (+0,02);

євро — 46,04 грн (+0,05);

злотий — 10,79 грн (+0,04).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку курс долара значно здорожчав при купівлі. Долар США коштує у середньому при купівлі 41,55 грн (+0,35), у продажу — 41,64 грн (-0,05). Євровалюта тим часом теж втрачає вартість та коштує при купівлі — 46,86 грн (+0,51), у продажу — 46,49 грн (-0,10).

ПриватБанк долар купує за 41,00 грн (+0,05), продає — за 41,55 грн (+0,05). У Райффайзен Банку купують за 41,20 грн (+0,10), продають — за 41,58 грн (-0,10). В Ощадбанку долар коштує під час купівлі 41,15 грн (+0,05), під час продажу — 41,75 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Курс долара в банках. Фото: Minfin

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,55 грн (-0,11), у продажу — 41,62 грн (-0,10). Євровалюта у купівлі коштує 46,35 грн (-0,05), у продажу — 46,50 грн (-0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Коментар експерта

Нагадаємо, нещодавно в ефірі День.LIVE виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року. За його словами, мова йде про 42,5 гривні за долар.

"У грудні 2025 року курс долара буде на рівні 48 грн, наприкінці цього року ми точно будемо мати 42,5 грн за долар", — наголосив Пендзин.