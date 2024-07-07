Курс доллара в Украине — на сколько подорожала американская валюта за последний месяц

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне 2024 года средний курс продажи наличного доллара в Украине вырос на 1,7% или около 60 копеек. В прошлом месяце курс доллара составил в среднем 40,85 грн.

Об этом говорится в данных Национального банка Украины (НБУ).

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Согласно информации Нацбанка, курс доллара вырос на 8,0% (3,02 грн) по сравнению с декабрем 2023 года. В июне официальный курс дважды достигал новых исторических максимумов и 14 июня поднялся до 40,69 грн/долл. В течение месяца курс увеличился на 3 копейки с 40,50 до 40,53 грн/долл.

Как менялся курс доллара в 2022–2024 годах. Источник: НБУ

С начала года курс доллара повысился на 6,7% (37,98 грн/долл. на конец декабря 2023 г.).

А перед началом полномасштабной войны курс доллара в Украине был на уровне 28 грн/долл. За это время он повысился на 12 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до отметки 54 гривен.

Мы также сообщали, что эксперты утверждают, что поскольку украинцы начинали год в районе 37 грн, а средний курс доллара по прогнозу МВФ — 41 грн, то к концу года — это 41 плюс 3-4 грн. Другими словами, в конец года страна выйдет на отметку в 44-45 грн за дол.