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Доллар бьет новые рекорды — что предлагают банки и НБУ

17 июля 2024 23:05
Ксения Симонова - Редактор
Курс валют на 18 июля — в банках взлетели цены на доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Курс доллара на украинском валютном рынке продолжает расти. Национальный банк Украины (НБУ) утвердил на 18 июля 2024 года новый исторический уровень официального курса.

Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Так, НБУ утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 41,46 грн (+0,21);
  • евро — 45,34 грн (+0,37);
  • злотый — 10,56 грн (+0,02).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на наличном рынке американская валюта дорожает. Доллар стоит в среднем в покупке 41,23 грн (+0,22), в продаже — 41,74 грн (+0,20). Евровалюта в покупке стоит — 44,95 грн (+0,31), в продаже — 45,69 грн (+0,32).

ПриватБанк доллар покупает за 40,95 грн (+0,05), продает — 41,55 грн (+0,05). В Райффайзен Банке покупают за 41,20 грн (+0,30), продают — за 41,59 грн (+0,29). В Ощадбанке стоит при покупке 41,20 грн (+0,10), при продаже — 41,70 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным издания Minfin, в обменниках доллар при покупке стоит 41,75 грн (+0,25), при продаже — 41,89 грн (+0,26). Евровалюта стоит в покупке 45,60 грн (+0,40), в продаже — 45,85 грн (+0,45).

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Напомним, в Украине банковские вклады бизнеса и населения продолжают расти. С начала 2024 года депозиты в национальной валюте увеличились на 4,5%.

Также мы писали, что НБУ упразднил очередную часть валютных ограничений, введенных ранее. Изменения коснутся волонтеров, населения и бизнеса.

НБУ курс валют курс гривны курс доллара банки

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