Курс доллара на 26 января — американская валюта снова растет в цене

Доллар активно идет вверх — курс валют на завтра
Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил официальный курс валют на пятницу, 26 января. На украинском наличном рынке также изменилась стоимость доллара, евро и злотого.
Об этом говорится на официальном портале Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
Как свидетельствуют данные НБУ, на завтра утвердили следующие официальные курсы иностранных валют:
- доллар — 37,58 грн (+0,06);
- евро — 40,92 грн (+0,04);
- злотый — 9,35 грн (+0,01).
Курс валют в банках
По данным сайта Kurs, на украинском наличном рынке продолжились колебания иностранной валюты в сторону повышения. В течение дня доллар повысился до 37,58 грн (+0,06) в покупке и до 38,18 грн (+0,05) — в продаже. Евровалюту также покупают дороже — за 40,94 гривны (+0,12), продают — за 41,84 гривны (+0,11).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
Данные профильного сайта Minfin свидетельствуют о том, что в обменных пунктах ситуация серьезно не изменилась. Доллар несколько повысился в покупке и стоит 38,20 грн (+0,02), в продаже не изменился — 38,30 грн (+0,00). Евро покупают за 41,65 грн (-0,05), продают — за 41,85 грн (-0,05).
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Напомним, украинские банки на фоне роста спроса наращивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует завоз золота на 7-8 млн долларов.
Также мы писали, что в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.
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