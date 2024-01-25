Курс доллара на 26 января — американская валюта снова растет в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил официальный курс валют на пятницу, 26 января. На украинском наличном рынке также изменилась стоимость доллара, евро и злотого.

Об этом говорится на официальном портале Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Как свидетельствуют данные НБУ, на завтра утвердили следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 37,58 грн (+0,06);

евро — 40,92 грн (+0,04);

злотый — 9,35 грн (+0,01).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на украинском наличном рынке продолжились колебания иностранной валюты в сторону повышения. В течение дня доллар повысился до 37,58 грн (+0,06) в покупке и до 38,18 грн (+0,05) — в продаже. Евровалюту также покупают дороже — за 40,94 гривны (+0,12), продают — за 41,84 гривны (+0,11).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Данные профильного сайта Minfin свидетельствуют о том, что в обменных пунктах ситуация серьезно не изменилась. Доллар несколько повысился в покупке и стоит 38,20 грн (+0,02), в продаже не изменился — 38,30 грн (+0,00). Евро покупают за 41,65 грн (-0,05), продают — за 41,85 грн (-0,05).

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Напомним, украинские банки на фоне роста спроса наращивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует завоз золота на 7-8 млн долларов.

Также мы писали, что в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.