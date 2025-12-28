Как пройти физическую идентификацию для получения пенсии за рубежом — в ПФУ объяснили

Банковская карта на деньгах. Фото: Новини.LIVE

Многие граждане до сих пор остаются на временно оккупированных Россией территориях или за границей, но продолжают получать пенсии и соцвыплаты от Украины. Те, кому начисляют деньги на банковские карты, должны до 31 декабря 2025 года пройти физическую идентификацию, чтобы не потерять помощь от государства.

Об этом сказала в эфире телемарафона заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Ирина Ковпашко.

Подробнее о видеоидентификации

По словам Ирины Ковпашко, это важная процедура, во время которой, например, пенсионер подтверждает, что выплаты получает именно он, а не какой-то другой человек похитил его данные и пользуется чужими деньгами.

"Это обязательное условие для двух категорий пенсионеров: тех, кто временно находятся за пределами Украины или те, кто остался проживать на временно оккупированных территориях, и продолжают получать выплаты через банковские учреждения", — пояснила Ковпашко.

Процедура идентификации, как отметила заместитель председателя правления ПФУ, происходит ежегодно в период до 31 декабря. Граждане могут выбрать один из четырех способов прохождения:

Лично посетить сервисный центр Пенсионного фонда Украины (если получатель выплат приезжает в Украину). Лично зайти в отделение банка, который начисляет деньги (банк предоставит информацию о человеке ПФУ). Дистанционно через "Дія.Підпис" — это на веб-портале электронных услуг ПФУ. Видеоидентификация с работником ПФУ.

Идентификация пенсионеров за рубежом

Для людей, которые находятся за рубежом, но получают украинскую пенсию, процедура заключается в том, что они должны получить документ-свидетельство о том, что находятся среди живых. Получить его можно в дипломатическом учреждении, а затем отправить в территориальный орган ПФУ.

"Это стандартное нотариальное действие, которое осуществляется дипломатическим учреждением. На основании таких документов ставится признак, что человек прошел физическую идентификацию", — подчеркнула Ирина Ковпашко.

Во время видеоконференции нужно предъявить паспорт гражданина Украины. Пройти эту процедуру вместе с получателем выплат могут помощник, законный представитель или сурдопереводчик, но они тоже должны предоставить свои документы. Работник ПФУ будет озвучивать вопросы на основе данных пенсионного дела, что подтвердить личность плательщика.

