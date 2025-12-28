Відео
Головна Фінанси Документ, без якого скасують пенсію — як отримати за кордоном

Документ, без якого скасують пенсію — як отримати за кордоном

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 13:00
Як пройти фізичну ідентифікацію для отримання пенсії за кордоном — у ПФУ пояснили
Банківська картка на грошах. Фото: Новини.LIVE

Багато громадян досі залишаються на тимчасово окупованих Росією територіях або за кордоном, але продовжують отримувати пенсії та соцвиплати від України. Ті, кому нараховують гроші на банківські картки, повинні до 31 грудня 2025 року пройти фізичну ідентифікацію, щоб не втратити допомогу від держави.

Про це сказала в етері телемарафону заступниця голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Ірина Ковпашко.

Читайте також:

Детальніше про відеоідентифікацію

За словами Ірини Ковпашко, це важлива процедура, під час якої, наприклад, пенсіонер підтверджує, що виплати отримує саме він, а не якась інша людина викрала його дані та користується чужими грошима. 

"Це обов'язкова умова для двох категорій пенсіонерів: тих, хто тимчасово перебувають за межами України або ті, хто залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях, і продовжують отримувати виплати через банківські установи", — пояснила Ковпашко. 

Процедура ідентифікації, як зауважила заступниця голови правління ПФУ, відбувається щороку в період до 31 грудня. Громадяни можуть обрати один із чотирьох способів проходження: 

  1. Особисто відвідати сервісний центр Пенсійного фонду України (якщо отримувач виплат приїжджає в Україну).
  2. Особисто зайти до відділення банку, який нараховує гроші (банк надасть інформацію про людину ПФУ).
  3. Дистанційно через "Дія.Підпис" — це на вебпорталі електронних послуг ПФУ.
  4. Відеоідентифікація з працівником ПФУ.

Ідентифікація пенсіонерів за кордоном

Для людей, які перебувають за кордоном, але отримують українську пенсію, процедура полягає у тому, що вони мають отримати документ-свідоцтво про те, що перебувають серед живих. Отримати його можна в дипломатичній установі, а потім надіслати до територіального органу ПФУ.

"Це стандартна нотаріальна дія, яка здійснюється дипломатичною установою. На підставі таких документів ставиться ознака, що людина пройшла фізичну ідентифікацію", — підкреслила Ірина Ковпашко. 

Під час відеоконференції потрібно пред'явити паспорт громадянина України. Відбути цю процедуру разом з отримувачем виплат можуть помічний, законний представник чи сурдоперекладач, але вони теж повинні надати свої документи. Працівник ПФУ озвучуватиме питання на основі даних пенсійної справи, щоб підтвердити особу платника. 

Раніше ми розповідали, що мінімальна пенсія у 2026 році становитиме 2 595 гривень. Відомо, хто з громадян може розраховувати на таку виплату. Також ми писали, що пенсіонери нарікали на неможливість пройти фізичну ідентифікацію, щоб зберегти виплати. У ПФУ дали рекомендації, як уникнути непорозумінь. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
