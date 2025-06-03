Выплаты на детей — кто имеет право на 6,4 тыс. грн в 2025 году

Маленькие дети с игрушками в комнате. Фото: Freepik

В Министерстве социальной политики рассказали, что некоторые украинские дети имеют законное право на ежемесячные выплаты до 6,4 тыс. грн в 2025 году. В ведомстве уточнили, кто именно имеет право на денежную помощь и как оформить.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Минсоцполитики.

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Как объясняют в министерстве, право на финансовую поддержку имеют дети, у которых обнаружили тяжелые заболевания, расстройства, травмы, однако не установлена инвалидность.

Выплаты может оформить один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, которые постоянно проживают и ухаживают за ребенком, у которого обнаружили:

тяжелое перинатальное поражение нервной системы;

тяжелый врожденный порок развития;

редкое орфанное заболевание;

онкологическое, онкогематологическое заболевание;

детский церебральный паралич;

тяжелое психическое расстройство;

сахарный диабет первого типа (инсулинозависимые);

острое или хроническое заболевание почек четвертой степени;

имеется тяжелая травма;

необходимость трансплантации органов, паллиативной помощи.

Соответствующую помощь государство выплачивает ежемесячно до дня установления инвалидности.

Размеры денежной помощи в 2025 году

В 2025 году помощь назначают в размере двух прожиточных минимумов на детей соответствующего возраста. А именно:

дети до шести лет — в сумме 5 126 грн (2563 х 2);

дети от шести до 18 лет — в размере 6 392 грн (3196 х 2).

Оформить выплаты можно двумя способами:

онлайн — подав заявление и медицинские справки через портал государственных услуг "Дія";

офлайн — обратившись в орган соцзащиты населения по месту жительства или к уполномоченным местным чиновникам.

Соответствующий вопрос регулируется постановлением №1751 Кабинета министров от 27.12.2021 года.

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