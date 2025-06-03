Выплаты на детей — кто имеет право на 6,4 тыс. грн в 2025 году

Дополнительные выплаты на детей — кому выплачивают 6,4 тыс. грн
В Министерстве социальной политики рассказали, что некоторые украинские дети имеют законное право на ежемесячные выплаты до 6,4 тыс. грн в 2025 году. В ведомстве уточнили, кто именно имеет право на денежную помощь и как оформить.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Минсоцполитики.
Кому из детей назначают дополнительные выплаты
Как объясняют в министерстве, право на финансовую поддержку имеют дети, у которых обнаружили тяжелые заболевания, расстройства, травмы, однако не установлена инвалидность.
Выплаты может оформить один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, которые постоянно проживают и ухаживают за ребенком, у которого обнаружили:
- тяжелое перинатальное поражение нервной системы;
- тяжелый врожденный порок развития;
- редкое орфанное заболевание;
- онкологическое, онкогематологическое заболевание;
- детский церебральный паралич;
- тяжелое психическое расстройство;
- сахарный диабет первого типа (инсулинозависимые);
- острое или хроническое заболевание почек четвертой степени;
- имеется тяжелая травма;
- необходимость трансплантации органов, паллиативной помощи.
Соответствующую помощь государство выплачивает ежемесячно до дня установления инвалидности.
Размеры денежной помощи в 2025 году
В 2025 году помощь назначают в размере двух прожиточных минимумов на детей соответствующего возраста. А именно:
- дети до шести лет — в сумме 5 126 грн (2563 х 2);
- дети от шести до 18 лет — в размере 6 392 грн (3196 х 2).
Оформить выплаты можно двумя способами:
- онлайн — подав заявление и медицинские справки через портал государственных услуг "Дія";
- офлайн — обратившись в орган соцзащиты населения по месту жительства или к уполномоченным местным чиновникам.
Соответствующий вопрос регулируется постановлением №1751 Кабинета министров от 27.12.2021 года.
Ранее мы рассказывали, что в этом году некоторым лицам с инвалидностью государство гарантирует единовременные выплаты от 200 тыс. грн. Известно, кто может обращаться за оформлением помощи.
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