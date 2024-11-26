Дополнительная помощь от ЮНИСЕФ: Как получить выплаты и поддержку

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

ЮНИСЕФ расширяет программы финансовой поддержки для украинских семей с детьми, проживающими в прифронтовых зонах Теперь выплаты таким семьям составят до 21 800 грн, а количество школ, получаемых грантами, увеличится с 350 до 800.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) усиливает помощь уязвимым категориям украинцев, особенно семьям с детьми в прифронтовых районах. Фонд продолжит две программы денежной помощи и увеличит количество школ, которые получают гранты для подготовки к зиме. Об этом представители фонда сообщили в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса Президента Украины Ириной Верещук.

Кто получит помощь от ЮНИСЕФ

Как отмечается, будет продолжена помощь семьям с детьми, проживающими в 30-километровой зоне от линии столкновения в семи областях. Им предоставят 21 800 грн для подготовки к зиме. Также стало известно, что более 103 тысяч человек, включая 44 тысячи детей, уже получили выплаты ЮНИСЕФ.

Программа, в рамках которой семьи с детьми, эвакуированные из общин Сумской и Харьковской областей, получат одноразовую помощь в 10 800 грн, также будет продолжена. Кроме того, количество школ в прифронтовых зонах, получаемых грантами от ЮНИСЕФ на модернизацию пищеблоков и подготовку к зиме, увеличится с 350 до 800.

Напомним, мы рассказывали, что в 2025 году некоторые пенсионеры смогут получить дополнительные деньги. Размер доплаты будет превышать 2 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что план президента Украины по выплате 1 тыс. грн каждому гражданину был утвержден Кабмином. В целом на реализацию программы планируется потратить 5 млрд грн.