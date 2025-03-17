Цены на продукты в Украине растут — в какой месяц все изменится

Люди на базаре. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы продолжат тратить больше денег на покупку продуктов, поскольку основные факторы инфляции остаются актуальными. Рост цен может замедлиться, но полностью остановить этот процесс нереально.

Об этом сказал в эфире "Эспрессо" представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Пендзин объяснил, что главными факторами, которые влияют на инфляцию в Украине сейчас, являются:

плохой урожай;

дорогой импорт;

проблемы с энергосистемой.

На фоне этого, как отметил он, инфляционные процессы в стране ускоряются. Так, по данным Государственной службы статистики, уровень инфляции в феврале 2024 года в годовом измерении достиг 13,4%, тогда как в январе этот показатель составлял 12,9%. Поэтому, по мнению Пендзина, за ростом цен граждане будут наблюдать как минимум до мая, пока на рынке не появятся первые овощи и фрукты, выращенные на открытом грунте.

При этом Нацбанк хочет сдерживать уровень инфляции, повысив для этого учетную ставку до 15,5%. Также регулятор пытается укрепить национальную валюту, ведь от уровня обменного курса зависит, сколько будет стоить импорт.

"Я думаю, что максимум, что сделает Национальный банк Украины — это замедлит рост инфляции. Она все равно будет немножечко расти, и это ничего бы не было страшного, если бы не замороженные социальные стандарты. Мы с вами знаем, что у нас ни минимальная заработная плата, ни прожиточный минимум в этом году расти не будет. А как следствие, социальные платежи будут по сути без изменений. Слава Богу, хоть проиндексировали пенсии, потому что они финансируются не из бюджета, а из Пенсионного фонда", — рассказал Олег Пендзин.

Ранее мы рассказывали, где украинцам в Германии можно купить дешевые продукты. В этой стране работает много супермаркетов с доступными ценами и широким ассортиментом товаров.

Также мы писали, что в Украине весной 2025 года существенно подорожали овощи. Больше всего в цене прибавили белокочанная капуста, морковь и болгарский перец.