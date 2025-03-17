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Дождаться мая — что изменится для украинцев в конце весны

17 марта 2025 15:59
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на продукты в Украине растут — в какой месяц все изменится
Люди на базаре. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинцы продолжат тратить больше денег на покупку продуктов, поскольку основные факторы инфляции остаются актуальными. Рост цен может замедлиться, но полностью остановить этот процесс нереально.

Об этом сказал в эфире "Эспрессо" представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Пендзин объяснил, что главными факторами, которые влияют на инфляцию в Украине сейчас, являются:

  • плохой урожай;
  • дорогой импорт;
  • проблемы с энергосистемой.

На фоне этого, как отметил он, инфляционные процессы в стране ускоряются. Так, по данным Государственной службы статистики, уровень инфляции в феврале 2024 года в годовом измерении достиг 13,4%, тогда как в январе этот показатель составлял 12,9%. Поэтому, по мнению Пендзина, за ростом цен граждане будут наблюдать как минимум до мая, пока на рынке не появятся первые овощи и фрукты, выращенные на открытом грунте.

При этом Нацбанк хочет сдерживать уровень инфляции, повысив для этого учетную ставку до 15,5%. Также регулятор пытается укрепить национальную валюту, ведь от уровня обменного курса зависит, сколько будет стоить импорт.

"Я думаю, что максимум, что сделает Национальный банк Украины — это замедлит рост инфляции. Она все равно будет немножечко расти, и это ничего бы не было страшного, если бы не замороженные социальные стандарты. Мы с вами знаем, что у нас ни минимальная заработная плата, ни прожиточный минимум в этом году расти не будет. А как следствие, социальные платежи будут по сути без изменений. Слава Богу, хоть проиндексировали пенсии, потому что они финансируются не из бюджета, а из Пенсионного фонда", — рассказал Олег Пендзин.

Ранее мы рассказывали, где украинцам в Германии можно купить дешевые продукты. В этой стране работает много супермаркетов с доступными ценами и широким ассортиментом товаров.

Также мы писали, что в Украине весной 2025 года существенно подорожали овощи. Больше всего в цене прибавили белокочанная капуста, морковь и болгарский перец.

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