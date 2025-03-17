Ціни на продукти в Україні зростають — в який місяць все зміниться

Люди на базарі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці продовжать витрачати більше грошей на купівлю продуктів, оскільки основні фактори інфляції залишаються актуальними. Зростання цін може сповільнитися, але повністю зупинити цей процес нереально.

Про це сказав в етері "Еспресо" представник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Пендзин пояснив, що головними факторами, які впливають на інфляцію в Україні зараз, є:

поганий урожай;

дорогий імпорт;

проблеми з енергосистемою.

На фоні цього, як зауважив він, інфляційні процеси в країні пришвидшуються. Так, за даними Державної служби статистики, рівень інфляції у лютому 2024 року в річному вимірі сягнув 13,4%, тоді як у січні цей показник становив 12,9%. Отож, на думку Пендзина, за зростанням цін громадяни спостерігатимуть щонайменше до травня, допоки на ринку не з'являться перші овочі та фрукти, вирощені на відкритому ґрунті.

При цьому Нацбанк хоче стримувати рівень інфляції, підвищивши для цього облікову ставку до 15,5%. Також регулятор намагається укріпити національну валюту, адже від рівня обмінного курсу залежить, скільки коштуватиме імпорт.

"Я думаю, що максимум, що зробить Національний банк України — це сповільнить ріст інфляції. Вона все одно буде трошечки рости, і це нічого б не було страшного, якби не заморожені соціальні стандарти. Ми з вами знаємо, що в нас ні мінімальна заробітна плата, ні прожитковий мінімум в цьому році рости не буде. А як наслідок, соціальні платежі будуть по суті без змін. Слава Богу, хоч проіндексували пенсії, тому що вони фінансуються не з бюджету, а з Пенсійного фонду", — розповів Олег Пендзин.

Раніше ми розповідали, де українцям у Німеччині можна купити дешеві продукти. У цій країні працює багато супермаркетів із доступними цінами й широким асортиментом товарів.

Також ми писали, що в Україні навесні 2025 року суттєво подорожчали овочі. Найбільше у ціні додали білокачанна капуста, морква та болгарський перець.