Ціни на продукти — скільки коштують овочі та фрукти на початку весни

Ціни на овочі на одному з ринків. Фото: УНІАН

Ціни на продукти — гостра для українців тема, особливо під час війни. При цьому лідерами зростання цін, як не дивно, стали не яйця чи м’ясо, а білокачанна капуста, морква та болгарський перець.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

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За інформацією аналітиків, білокачанна капуста подорожчала з 32-38 грн/кг до 35-40 грн/кг. Також продовжує дорожчати морква — наразі за кілограм українцям доводиться віддавати 34 грн/кг.

Також суттєво додали у ціні томати та солодкий перець:

помідори подорожчали до 85 грн/кг;

перець — до 145-170 грн/кг.

Щодо фруктів, то ситуацію з цінами наразі не можна назвати загрозливою. Так, в останні дні зими подорожчали лише:

мандарини — з 55 грн/кг до 65 грн/кг;

гранати — до 110-115 грн/кг.

Однак для українців є й приємна новина: фермери почали активний розпродаж цибулі, тож цей овоч дешевшає. Зараз продавці за кг цієї продукції просять від 12 до 14 грн, хоча раніше ціна коливалася від 14 до 15 грн.

Це ж стосується й огірків: продукції усе більше завдяки поставкам з місцевих теплиць. Тож ціни знизилися зі 140-145 грн/кг до 90-140 грн/кг.

Нагадаємо, куряче філе в Україні коштує в середньому 190 грн за кілограм. Однак якщо зазирнути у декілька супермаркетів, то можна й зекономити. Наприклад, в АТБ, "Сільпо" та "Варусі" ціни відрізняються, також іноді з’являються знижки на м’ясо.

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